Hoewel het nog even wachten is op een officieel bericht, meldt The Race dat Lance Stroll vermoedelijk op tijd is hersteld van zijn operatie om volgende week deel te nemen aan de Grand Prix van Canada.

Stroll liet de Grand Prix van Spanje aan zich voorbijgaan. Volgens het team kampte de Canadese coureur al weken met een oude polsblessure die hij in 2023 opliep. Afgelopen maandag onderging Stroll een operatie, uitgevoerd door niemand minder dan MotoGP-chirurg Dr. Xavier Mir. Mir stond Stroll ook al bij in 2023, toen hij zijn polsen brak. Daarnaast was Mir degene die Daniel Ricciardo hielp toen die zijn middenhandsbeentje brak tijdens de vrije training in Zandvoort.

'Stroll lijkt 'gewoon' deel te nemen aan thuisrace

Aston Martin heeft nog geen update gegeven over Strolls huidige gezondheidstoestand, maar volgens het medium zien de eerste prognoses er veelbelovend uit. Als er geen onverwachte complicaties optreden, zou Stroll volgende week gewoon kunnen deelnemen aan het raceweekend in Montreal. Alles wijst erop dat hij daarbij zal zijn.

Drugovich en Vandoorne

Dat betekent automatisch dat reservecoureur Felipe Drugovich zijn Formule 1-debuut weer uit zijn hoofd kan zetten. De Braziliaan bereidt zich voor op de 24 uur van Le Mans en is volgens The Race alweer verdergegaan met die voorbereiding. Hij zou al in Frankrijk zijn gesignaleerd in aanloop naar de testdag van aanstaande zondag. Ook Stoffel Vandoorne, de tweede reservecoureur van Aston Martin, is in Frankrijk aanwezig. Mocht Stroll zich alsnog afmelden, dan kan het team altijd nog een beroep doen op Mercedes-reservecoureur Valtteri Bottas.

