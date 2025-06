Marko stipt kwaliteiten aan die teamgenoot Verstappen moet bezitten

Ook Yuki Tsunoda lijkt voorlopig het probleem met het tweede Red Bull-zitje niet te kunnen oplossen. De Japanner werd aanvankelijk als de ideale vervanger van Liam Lawson gezien, maar waar Max Verstappen week in, week uit meedoet in de top van het veld, heeft Tsunoda in de RB21 tot nu toe slechts 7 punten weten te scoren.

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 kampt Red Bull met het invullen van het tweede stoeltje. Alexander Albon en Pierre Gasly kregen hun kans, maar werden uiteindelijk als niet goed genoeg bevonden. Sergio Pérez vertrok eind 2024, maar was tot nu toe wel de enige die enigszins in de buurt van Verstappen wist te komen. Liam Lawson kreeg de kans in de eerste twee races van 2025, maar zakte door het ijs. Tsunoda weet tijdens de vrije trainingen nog wel in de buurt te blijven van de Nederlander, maar kan het in de kwalificaties en races niet waarmaken.

Stabiele coureur met sterke mentaliteit

Dr. Helmut Marko heeft nog altijd vertrouwen in Tsunoda, maar legt bij ServusTV uit wat het team zoekt: "We hebben een stabiele coureur nodig met een sterke mentaliteit. Hij [Tsunoda] is iemand die zijn eigen weg gaat en niet per se probeert Max te verslaan. Iedereen die het tempo van Verstappen probeert te evenaren, faalt." Hoewel Tsunoda zich niet blindstaart op zijn teamgenoot, blijven de resultaten voorlopig teleurstellend. "We hopen echter dat dit zich in de loop van de tijd zal stabiliseren", aldus Marko.

Tsunoda komt er wel volgens Horner

Ook Christian Horner blijft positief over Tsunoda en denkt dat het vooral draait om vertrouwen: "Het besturen van deze auto's draait om zelfvertrouwen, en dat is precies wat hij moet vinden. Ik denk dat hij daartoe in staat is. Hij is snel, hij moet het alleen nog allemaal samenbrengen. We zien regelmatig flitsen van zijn kunnen. Nu is het zaak om die consistentie te vinden", aldus de teambaas bij Formula1.com.