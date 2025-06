Dat er problemen zijn bij Ferrari is een understatement. De auto's lijken ondermaats te zijn, teamorders falen en de kritiek neemt steeds verder toe. Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, heeft zich uitgelaten over de problemen van het 2025-project.

Na een prima afsluiting van het 2024-seizoen had de Italiaanse renstal de doelstelling om vanaf 2025 mee te doen om het wereldkampioenschap. Ondanks dat Ferrari na negen races op de tweede plek staat voor het constructeurskampioenschap, behaalde nog geen een coureur een raceoverwinning. Ferrari wist drie keer op het podium te eindigen en dat werd mogelijk gemaakt door Charles Leclerc, die het alle drie keer wist te lukken. Het is dus een lastig seizoen voor de Italianen en het zal hun droom om kampioen te worden weer moeten uitstellen.

Vasseur wijst op inconsistentie bij het team van Ferrari

In een interview met het Italiaanse Jacopo D’Orsi de La Stampa gaat de teambaas van Ferrari in op de huidige problemen binnen het team: “Qua tempo zitten we ongeveer op hetzelfde niveau. De eigenschap van deze auto is dat hij het veel moeilijker heeft in de kwalificatie dan in de race en dat is extremer dan vorig jaar. In Jeddah misten we de pole met drie tienden, maar waren we tijdens de race de snelsten. In Imola waren we op zaterdag nergens, en een dag later reden we weer naar voren. Met vier topteams kan je het je niet veroorloven om van de derde of vierde rij te starten als je wilt winnen.” Het lijkt er dus op dat Vasseur doelt op inconsistentie binnen het raceteam.

Vasseur begrijpt niet waar de inconsistentie vandaan komt

Vasseur krijgt vervolgens de vraag om de huidige auto, de SF-25, te omschrijven: “Eén woord om deze auto te omschrijven? Rood.” Daarna voegt hij nog toe: “Gevoelig. Want soms lukt het om alles eruit te halen, maar lang niet altijd. Ik weet niet of het een lastige auto is, maar we hebben moeite om hem in het juiste venster te krijgen, zodat de banden optimaal werken. Dat bleek vooral bij de kwalificaties in Imola en Miami, waar we zelfs sneller waren op gebruikte banden. Zoiets heb ik nog nooit gezien.” De teambaas zit dus vol ongeloof over de prestaties van de bolide.

Aankomende updates en verwachtingen voor Ferrari

Ook gaat Vasseur dieper in op de aankomende updates, zoals een nieuwe vloer en een aangepaste achterwielophanging, die vanaf de Grand Prix van Silverstone actief zal zijn. “Ik kan zeggen dat we nog ontwikkelingen op komst hebben. Het is nog niet het moment om alleen aan 2026 te denken, ook al komt dat moment voor iedereen steeds dichterbij.” Er wordt dus verwacht dat er betere maanden aan zullen komen voor het Italiaanse team, al is het zich ook bewust van het belang voor het nieuwe seizoen.

