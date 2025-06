Dat de situatie bij het team van Red Bull Racing als zeer verontrustend wordt ingeschat, mag inmiddels geen verrassing meer zijn. Na wederom een mislukt weekend in Barcelona, niet alleen voor Max Verstappen, maar óók voor Yuki Tsunoda, die opnieuw zonder punten bleef, nemen de zorgen over de toekomst voor de Japanner alleen maar verder toe.

Na afloop van de Grand Prix in Spanje werden de conclusies al snel getrokken: de nieuwe reglementen rondom de TD18 hadden bijzonder weinig effect. Sterker nog: McLaren wist het weekend gewoon af te sluiten met beide coureurs op plek een en twee, iets wat de zorgen voor het team van Red Bull alleen maar groter deed maken. Ook werd er weer geklungeld met een pitstopincident bij Verstappen, maar waren de ogen ook weer gericht op de prestaties van zijn teamgenoot. Een weekend zonder punten voor Tsunoda, hoelang kan het team dat nog goedpraten? Na afloop werden er aan Christian Horner vragen gesteld over de toekomst van de Japanner.

Pech voor Tsunoda?

"Kijk, het is nog vroeg voor Yuki. Hij is nog aan het wennen. Hij heeft Q3 gehaald, punten gescoord, hij heeft zelfs punten gescoord vanuit de pitstraat", begint de Britse teambaas nadat hem werd gevraagd over de toekomst van Tsunoda. Het lijkt erop dat Horner niet twijfelt aan de kwaliteiten van Tsunoda, maar dat het ook deels te maken heeft met pech: “Hij heeft ook een paar incidenten gehad, dus hij heeft nog een lange weg te gaan. We beslissen het op ons gemak. We hebben alle tijd."

Tsunoda werkt met een slechte auto

Het team lijkt Tsunoda nog de tijd te gunnen, al weet het ook dat de tweede coureur niet de eeuwige tijd kan krijgen. “Het enige wat we kunnen doen, is hem tijd en steun geven en proberen een set-up te vinden waarin hij vertrouwen heeft." Het wordt hem overigens ook niet makkelijk gemaakt, aangezien de auto vele problemen kent; dat bevestigt Horner ook. “Deze auto’s besturen draait allemaal om vertrouwen, en dat is wat hij moet vinden. Ik denk dat hij er wel komt. Hij is snel. Hij moet het alleen allemaal bij elkaar brengen. Vervolgens sluit Horner af met een positief puntje: “We zien steeds flitsen van goede prestaties. We moeten hem het alleen nog helemaal zien waarmaken. Volgens mij kan hij dat”, aldus de teambaas.

