Red Bull eist duidelijkheid van wedstrijdleiding, 'Verstappen moest wél geschorst worden' | GPFans Recap

Zelfs twee dagen na de F1 Grand Prix van Spanje is het incident tussen Max Verstappen en George Russell het onderwerp van gesprek. Hoofdadviseur Helmut Marko geeft toe niet te snappen wat er door het hoofd van zijn pupil ging op dat moment. Teambaas Christian Horner vindt dat de wedstrijdleiding snel als scheidsrechter moet fungeren om duidelijkheid te geven over posities. Ondertussen blijkt uit de FIA-richtlijnen dat de stewards Verstappen niet de correcte penalty hebben gegeven. Verder wordt er gediscussieerd over een nieuw soort budgetcap, keerde een populaire Japanner eventjes terug in de Formule 1 en gaat een Aston Martin-reservecoureur in op de kans dat hij mogelijk mag debuteren.

Marko eerlijk na Barcelona: 'Geen idee wat er door Verstappen heen ging'

Max Verstappen heeft met zijn moment tegenover George Russell veel stof doen opwaaien na de Grand Prix van Spanje. Zelfs Helmut Marko is nu kritisch op zijn pupil en vraagt zich af wat er door Verstappen heenging in de slotfase van de race. Op maandagavond sloot Marko aan bij ServusTV om te praten over het veelbesproken incident. Hij vertelt dat het allemaal begon bij de tik van Charles Leclerc en het moment met Russell: "Max kent de regels door en door. Russell remde te laat en gleed tegen hem aan en Max moest uitwijken. De regels stellen duidelijk dat je in zo'n situatie je positie niet hoeft op te geven." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die uit de school klapt over Max Verstappen.

Serieus gesprek over salarisplafond coureurs: Verstappen fel tegenstander van idee

De afgelopen tijd is er naar opmerkingen van onder meer FIA-president Mohammed Ben Sulayem een hoop te doen over de torenhoge salarissen van de Formule 1-coureurs, iets waar ook onder meer Flavio Briatore vanaf lijkt te willen door middel van het laten vallen onder een salarisplafond. "Die salarissen zouden ook onder dat budgetplafond moeten vallen. De kosten zijn enorm gestegen, in vergelijking met vroeger. Ik denk daarom dat het budgetplafond een heel goed idee is geweest. Ik denk dat we dat budget moeten verhogen, maar dus inclusief het salaris van de coureur". Toch lijkt die stap niet heel dichtbij. Lees hier het hele artikel over een mogelijk salarisplafond voor F1-coureurs.

Horner wil duidelijkheid vanuit wedstrijdleiding over wel of niet teruggeven baanposities

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is van mening dat de wedstrijdleiding in de Formule 1 het duidelijk aan moet geven wanneer een coureur een positie terug moet geven, omdat er anders een straf zal volgen. De stewards gaven na de Grand Prix van Spanje aan dat Max Verstappen de vierde stek niet had hoeven opgeven aan George Russell, een actie die wel tot een controversieel incident leidde. "Dit is precies zo'n situatie waarin het fijn zou zijn als de wedstrijdleider, als scheidsrechter, duidelijk zegt: 'ga maar door' of 'je moet die plek teruggeven'", citeert Motorsport.com. Lees hier het hele artikel over de eis van Red Bull-teambaas Christian Horner voor meer duidelijkheid vanuit de wedstrijdleiding.

Drugovich laat Le Mans graag schieten als hij in moet vallen bij Aston Martin

Het is niet duidelijk of Lance Stroll over een kleine twee weken genoeg hersteld zal zijn, om deel te kunnen nemen aan het raceweekend in Canada, zijn thuisrace. Mocht dit niet het geval zijn, beschikt Aston Martin over twee reservecoureurs: Felipe Drugovich en Formule E-coureur Stoffel Vandoorne. Kleine kanttekening is echter dat beide heren tijdens het weekend van de Canadese Grand Prix, ingeschreven staan voor deelname aan de prestigieuze 24 uur van Le Mans. Drugovich hoeft er naar eigen zeggen echter niet lang over na te denken, mocht hij gebeld worden: "Wat betreft Le Mans, de Formule 1 is altijd mijn prioriteit geweest", klinkt het bij Band. Lees hier het hele artikel over Felipe Drugovich die mogelijk Lance Stroll moet vervangen.

Kobayashi na 11 jaar teruggekeerd in Formule 1 en voert test uit op Paul Ricard

Terwijl het Formule 1-circus in Montmeló was voor de Grand Prix van Spanje, werd er ook gereden op het Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk. Het Haas F1 Team voerde namelijk twee testdagen uit. Dit deden ze met niemand minder dan Kamui Kobayashi. De populaire Japanner reed in de koningsklasse van 2009 tot en met 2012 en in 2014, voordat hij een tweevoudig wereldkampioen werd in de sportscars met Toyota. Haas en Toyota gingen halverwege vorig jaar een samenwerking aan en, als Toyota-fabriekscoureur, heeft Kobayashi na elf jaar eindelijk de kans gekregen om weer achter het stuur van een Formule 1-bolide te kruipen. Lees hier het hele artikel over een comeback van Kamui Kobayashi tijdens een tweedaagse test.

'Verstappen had wél geschorst moeten worden, maar werd door deze stewards gespaard'

De frustraties liepen in Spanje hoog op bij Max Verstappen. Hij werd door Red Bull op de harde compound gezet voor een late herstart en verloor bijna de macht over het stuur bij het uitkomen van de laatste bocht. De Limburger werd eerst ingehaald door Charles Leclerc, voordat George Russell bij hem aan de binnenkant dook in bocht één. Verstappen moest de chicane afsteken en kreeg van race-engineer Gianpiero Lambiase opdracht om de positie terug te geven. De stewards gaven na afloop van de wedstrijd aan dat dat niet had gehoeven. Verstappen was het er dan ook niet mee eens en in plaats van Russell voorbij laten, knalde hij tegen de Mercedes op. Zo ging hij van 8 naar 11 strafpunten. Maar volgens een analyse van Auto, Motor und Sport had Verstappen 4 in plaats van 3 strafpunten moeten krijgen, wat had geresulteerd in een schorsing. Lees hier het hele artikel over de stewards die zich niet aan de eigen FIA-richtlijn heeft gehouden bij het uitdelen van de straf aan Max Verstappen.

