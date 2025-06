Max Verstappen heeft met zijn moment tegenover George Russell veel stof doen opwaaien na de Grand Prix van Spanje. Zelfs Helmut Marko is nu kritisch op zijn pupil en vraagt zich af wat er door Verstappen heenging in de slotfase van de race.

De Grand Prix van Spanje stevende lange tijd op een race die voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en gaf hij Russell een beuk nadat hij eerst zijn plek inderdaad leek terug te geven. Na afloop van de race moest de Nederlander er niks van weten en weigerde hij de schuld op zich te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Teruggeven positie

Eén dag later kwamen er echter toch excuses via Instagram en daarmee lijkt voorlopig de kous af te zijn. Op maandagavond sloot Marko aan bij ServusTV om te praten over het veelbesproken incident. Hij vertelt dat het allemaal begon bij de tik van Charles Leclerc en het moment met Russell: "Max kent de regels door en door. Russell remde te laat en gleed tegen hem aan en Max moest uitwijken. De regels stellen duidelijk dat je in zo'n situatie je positie niet hoeft op te geven", zo stelt de Oostenrijker over het moment eerder met de Brit, waarna Verstappen kreeg opgedragen om zijn positie terug te geven aan Russell.

Hel brak los

Marko vervolgt over de tweede opzettelijke botsing met Russell: "Je kunt in de telemetriegegevens duidelijk zien dat Max zijn voet van het gaspedaal haalde. We gingen er allemaal van uit dat hij hem zou laten passeren en toen gaf hij plotseling weer gas! Ik weet niet of dat een inschattingsfout was, of wat er door hem heen ging. Toen brak natuurlijk de hel los, zoals ze zeggen." Tijd om rustig met Verstappen te praten, was er niet: "Iedereen gaat zijn eigen weg. Als Max zo'n heftige bui heeft, kun je hem het beste met rust laten." Vervolgens laat hij nog even zijn licht schijnen op de mogelijk aanstaande raceban: "Dat gaat niet gebeuren. Max is een harde coureur in één-op-één gevechten, dat weten we. Maar hij kent ook zijn grenzen."

Gerelateerd