Het team van Red Bull Racing leek zondag tijdens de Grand Prix van Spanje de zaakjes weer niet helemaal op orde de hebben. Na de vreemde pitstop voor de harde band van Max Verstappen liep het allemaal catastrofaal mis. Johnny Herbert neemt de situatie onder de loep.

De Grand Prix van Spanje stevende lange tijd op een race die voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en gaf hij Russell een beuk nadat hij eerst zijn plek inderdaad leek terug te geven. Met name de opzettend bijzondere switch naar de harde banden door Red Bull veroorzaakte de hele situatie.

Tactische blunder?

Herbert behandelt de zaak: "Ik weet dat Red Bull zei dat de nieuwe harde banden hun enige optie waren, en ze wisten dat Charles Leclerc op de snellere band reed, dus hij zou duidelijk meer snelheid hebben. De nieuwe set harde banden vergeleken met een oude set zachte of medium banden zou een betere optie kunnen zijn, maar de harde banden leken niet de juiste keuze; ze zouden altijd al zwaar werk geleverd hebben voor Max Verstappen met nul grip. Verstappen toonde zijn talent door de auto op de baan te houden toen hij op het rechte stuk de wagen kwijtraakte", zo blikt hij tegenover RoobetAlternatives terug op het hachelijke moment van de Nederlander. "Kun je Red Bull dat kwalijk nemen? Ik denk het niet, ze hadden gewoon geen opties meer. Het was wel de eerste irritatie in het hoofd van Verstappen."

Op de tenen lopen

Vervolgens kreeg Verstappen ook nog de taak om Russell voorbij te laten, de volgende irritatie: "Red Bull is niet zo sterk als ze waren, maar dat komt doordat McLaren het beter heeft gedaan. Red Bull heeft een zeer goede reeks gehad en die vier kampioenschappen met Verstappen gewonnen; het is zeer zeldzaam om de sport langer te domineren. Andere teams hebben technologie die hen in staat stelt om het leidende team in te halen. McLaren is het betere team, maar Red Bull zit nog steeds in de mix. Het werkte niet in Barcelona, ​​maar het pakte goed uit voor hen in Imola. Ik denk nog steeds dat Red Bull de beste is qua strategie; ze hebben een andere strategie ingezet waardoor ze kans maakten om het uit te vechten met de twee McLarens in Spanje, maar het was niet genoeg." Toch ziet hij wel problemen: "Spelen er kleine dingen achter de schermen waardoor ze niet vooruit kunnen? Adrian Newey is weg, er was een probleem met Christian Horner en Jos Verstappen is zeer luidruchtig over problemen binnen het team. De perfecte harmonie van vroeger is verdwenen. Mensen lopen op hun tenen."

