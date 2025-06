Max Verstappen heeft inmiddels een hoop kritiek over zich heen gekregen na de Grand Prix van Spanje en zijn actie op George Russell en ook na zijn excuses is de storm nog niet gaan liggen. Dit keer haakt Johnny Herbert in op de situatie en roept hij op tot zwaardere straffen.

De Grand Prix van Spanje stevende lange tijd op een race die voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en gaf hij Russell een beuk nadat hij eerst zijn plek inderdaad leek terug te geven. Na afloop van de race moest de Nederlander er niks van weten en weigerde hij de schuld op zich te nemen.

Intentionele actie

Met name vlak na de race kreeg hij van journalisten en andere critici dan ook felle kritiek. Nico Rosberg zei onder meer dat Verstappen gediskwalificeerd had moeten worden en oud-steward Herbert sluit zich daarbij aan: "Ja, ik ben het helemaal met Nico Rosberg eens: Max Verstappen verdiende een zwarte vlag en had gediskwalificeerd moeten worden. Er komt een moment dat je hard moet zijn tegen een coureur als er veel van dit soort incidenten zijn geweest. Verstappen is de beste coureur van het veld, met de beste racevaardigheden en het beste beoordelingsvermogen, maar het is wel altijd wat met hem. Het is meestal een race-incident waar we het uiteindelijk allemaal over hebben met Verstappen, helaas", vertelt Herbert tegenover RoobetAlternatives. "Het was duidelijk dat Verstappen zijn actie op Russell doelbewust was. Dat is gewoon het overschrijden van de lijn."

Uit de sport krijgen

Herbert vindt het vooral jammer dat de acties van Verstappen zijn genialiteit overschaduwen: "Zijn actie in Imola gaf me echt een 'wow'-gevoel, waarna dat in Spanje weer helemaal verdween. Dat is frustrerend. Verstappen heeft het helemaal niet nodig om zulke acties te maken. Hij heeft de kwaliteiten om duidelijke inhaalacties te maken. Het wheelbangen leek meer op dat hij een punt wilde maken na wat er in bocht één gebeurde met Russell." Een zwaardere straf was dus niet onterecht: "Een zwarte vlag is iets wat de stewards en de wedstrijdleider hadden kunnen overwegen. Je moet stoppen met dit soort acties. Iedereen kan zomaar tegen een andere auto botsen, het is volkomen verkeerd om opzettelijk tegen een andere coureur te botsen. Dat is in de geschiedenis gebeurd, met Ayrton Senna en Alain Prost, met Michael Schumacher en Damon Hill, en ook met Jacques Villeneuve. Bij het incident in 1997 werd Schumacher voor het hele seizoen geschorst. Dit soort racen hoort niet te gebeuren. Als het gebeurt, moet de straf zwaarder zijn om dit uit de sport te krijgen. Het kan niet zomaar een tien seconden penalty zijn als alle andere race-incidenten."

