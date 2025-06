Max Verstappen en Gianpiero Lambiase, race engineer van de Nederlander bij Red Bull Racing, werken al jaren samen. Tijdens de F1 Grand Prix van Spanje bleek de communicatie niet goed genoeg te zijn, als we naar de boardradio luisteren.

Nadat Lambiase aan Verstappen doorgeeft dat de safety car in de slotfase van de race naar buiten is gegaan wegens de uitvalbeurt van Andrea Kimi Antonelli, gaat bij Verstappen meteen zijn strategische brein werken. "Hebben we nog een andere set banden? Verse banden kunnen het verschil maken.” Opvallend genoeg komt hier geen antwoord op vanuit Lambiase. Het blijft lang stil, waarna hij zegt: "Oke Max, pit confirm." Dit betekent dat de pitstop deze ronde gaat gebeuren. Over welke band er nog beschikbaar was en welke band er bij een pitstop gebruikt ging worden, doet Lambiase geen uitspraken. Na de pitstop is Verstappen dan ook verrast. "Ehh, wat de f*ck is dit? Wat is deze band?' Lambiase reageert vervolgens simpelweg: "Dit is de harde band, Max." Verstappen snapt er niks van. "Want? Waarom rijden we op de harde band?" Vervolgens is de reactie van Lambiase wederom kort: "Dat was de enige optie."

Herstart in Spanje blijkt drama voor Verstappen

Het blijft vervolgens een tijdje stil, waarna de Nederlander zich realiseert dat de herstart een lastig verhaal gaat worden. Verstappen: "Heeft iemand deze harde band gebruikt tijdens de race?' Lambiase, wederom kort, is vervolgens eerlijk: "Nee." Het resultaat was dan ook dat Verstappen bij de start al de grip verloor, op het rechte stuk een momentje had en vervolgens Leclerc er al langs zou gaan. Russell probeerde dit ook, maar slaagde hier niet in. Red Bull gaf Verstappen vervolgens echter de opdracht om de plek terug te geven, waarna de hele situatie omtrent de botsing met Russell plaats zou vinden. Achteraf had Verstappen die plek niet terug hoeven geven, omdat het volgens de FIA nooit een penalty was geweest voor Verstappen.

Verstappen in de buurt van raceban

Door de gebrekkige communicatie en de verkeerde inschattingsfout van Red Bull omtrent het teruggeven van de positie aan Russell, liep de frustratie bij Verstappen zo hoog op dat hij uiteindelijk dus bij het teruggeven van de positie in zou rijden op Russell. De Nederlander kreeg drie strafpunten voor het incident met Russell en zit hierdoor op elf strafpunten van de twaalf die over een periode van twaalf maanden zijn toegestaan. De Nederlander ziet eind juni twee strafpunten vervallen en zal de Grand Prix van Canada en Oostenrijk moeten overleven zonder incidenten en strafpunten. Mocht hem dit niet lukken en hij pakt toch nog een strafpunt of zelfs meerdere strafpunten, dan is hij voor de Grand Prix van Oostenrijk of Grand Prix van Groot-Brittannië geschorst.

