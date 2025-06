David Croft heeft in de podcast Fast and The Curious uit de doeken gedaan dat Lewis Hamilton zijn excuses heeft aangeboden aan Sky Sports-interviewer Rachel Brooks voor zijn interview na afloop van de Grand Prix van Spanje.

Het veelbesproken avontuur van Lewis Hamilton bij Ferrari kent vooralsnog niet de gedroomde start. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt zich niet op zijn gemak te voelen in de SF-25 en daarnaast is over de boordradio regelmatig te horen hoe zijn relatie met race-engineer Riccardo Adami regelmatig vrij stroef verloopt. Na negen raceweekenden staat Hamilton op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, twee posities achter voormalig Mercedes-teammaat George Russell.

Artikel gaat verder onder video

Zesde plaats in Barcelona

Alhoewel de veertigjarige Brit in Imola en Monaco een stijgende lijn gevonden leek te hebben, blijkt het seizoen tot nu toe voor Hamilton desalniettemin een optelsom van frustraties. In Spanje kreeg de coureur uit Stevenage - niet voor het eerst dit seizoen - de opdracht vanuit Ferrari om teammaat Charles Leclerc voorbij te laten, waarna hij de hele race worstelde met de pace van zijn auto. Tot overmaat van ramp werd hij in de slotfase ingehaald door Nico Hülkenberg in de Sauber. De tijdstraf van Max Verstappen bracht Hamilton uiteindelijk nog de zesde plaats.

Somber interview

Na afloop van de race verscheen Hamilton zichtbaar gedeprimeerd voor de camera van Sky Sports, waar hij - net als bij de geschreven media - erg kort in zijn antwoorden was: "Het was geen goede dag. Gewoon geen goede dag. Ik heb een ontzettend slechte dag achter de rug en ik heb verder niets te zeggen. Er valt niets aan toe te voegen, het was verschrikkelijk. Het heeft geen zin om het uit te leggen. Het is niet jouw schuld, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik weet zeker van niet [dat Ferrari antwoorden gaat vinden], waarschijnlijk ligt het gewoon aan mij."

Excuses aangeboden

In de podcast Fast and The Curious vertelt David Croft dat Hamilton inmiddels zijn excuses aan Sky Sport-interviewer Rachel Brooks heeft aangeboden: "Aan het eind van de dag, of je nu fan van hem bent of niet, is hij de beste coureur die we ooit gezien hebben. Statistisch gezien is hij de beste ooit", klinkt het. "Hij draagt zijn hart op zijn tong en daar zou voor geapplaudisseerd moeten worden. Hij heeft zijn excuses aan Rachel aangeboden. Hij zei: 'Het spijt me ontzettend. Ik ben gewoon heel down.' Dat laat zien dat hij echt down was. Hij doet dit niet voor de camera's, geloof mij maar."

Gerelateerd