Veel fans zagen Max Verstappen, via de X-pagina van zijn privéjet, gisteren niet naar huis vliegen, maar naar Praag. Al snel rees de vraag wat de viervoudig wereldkampioen daar te zoeken had, en op sociale media doken allerlei theorieën op. Volgens het Tsjechische Blesk is er echter sprake van iets onschuldigs: de Nederlander is simpelweg in Praag voor de opname van een reclamespotje voor sponsor Heineken.

De Grand Prix van Spanje heeft veel stof doen opwaaien, met Verstappen in een hoofdrol. De commotie draaide vooral om wat er ná de neutralisatie gebeurde. Verstappen werd op een set harde banden gezet, terwijl zijn concurrenten op zachte banden reden. Dat verschil bleek met stuurmanskunst alleen niet te compenseren. Charles Leclerc haalde hem in, en ook George Russell zag zijn kans. In bocht één tikte hij Verstappen aan, waarna de Nederlander via de uitloopstrook voor de Mercedes-coureur terechtkwam. Verstappen werd gevraagd de plek terug te geven, wat hij ook deed, maar daarbij gaf hij Russell een stevige duw. Het gevolg: een tijdstraf van tien seconden.

Reclamespot voor biermerk

Enkele fans hielden de privéjet van de Nederlander in de gaten. Normaal vliegt Verstappen na elke race direct naar Monaco, waar hij woont, maar gisteren landde hij iets voor 20:00 uur in Praag. Volgens Blesk overnachtte de Red Bull-coureur in het luxueuze Four Seasons Hotel, om maandagochtend op te draven voor sponsor Heineken. Verstappen promoot de alcoholvrije bieren van het merk en is binnenkort te zien in een nieuwe reclamespot, waarvan de opnames vandaag plaatsvinden.

