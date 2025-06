Dr. Helmut Marko geeft in gesprek met Sky Sports Deutschland toe dat de keuze voor de harde banden bij Max Verstappen een fout was. De Nederlander moest gedurende de hele race risico nemen om überhaupt kans te maken op het podium, en de Oostenrijker is van mening dat dat ook weleens verkeerd kan uitpakken.

Tot het veelbesproken moment tussen George Russell en Verstappen plaatsvond, reed de Nederlander een prima race. Met een driestopper kon de viervoudig wereldkampioen wat druk zetten op het McLaren-duo dat voor hem reed. Het slechts denkbare scenario was echter een safetycar in de slotfase en precies die kwam er in de laatste paar ronden.

Keuze voor harde band was onvermijdelijk

Door de gekozen strategie had Verstappen tijdens de safetycar geen vers setje softs meer beschikbaar. Toch was het juist die strategie die hem in de wedstrijd hield. "Ik zou zeggen dat hij lange tijd aan de leiding reed, en dat kwam door de bandenkeuze. Maar zoals ik al zei: we hadden niets anders, en we wisten niet dat deze band [de harde compound] zo slecht zou zijn in de opwarmfase. Er was sprake van frustratie, en dat vertaalde zich in zijn rijstijl."

Risico nemen kan ook verkeerd uitpakken

Toen duidelijk werd dat de harde banden tijd nodig hadden om op temperatuur te komen, wist Marko dat Verstappen extra risico zou moeten nemen. "We beseften dat we een gok moesten wagen om überhaupt kans te maken. En dat was de driestopstrategie. Helaas kwam de safetycar op een slecht moment. We hadden alleen nog de harde band over, en die bleek absoluut de verkeerde keuze, vooral tijdens de warming-up. We zagen Max’ uitwijkmanoeuvre na de herstart. Maar zo gaat dat: als je risico neemt, kan het ook verkeerd uitpakken." Over het incident met Charles Leclerc wil hij zich niet uitlaten: "Max merkte duidelijk dat hij geen grip had vanwege de slechte band en verloor bijna de controle. En dan was er nog die situatie met Leclerc. Daar wil ik verder niet op ingaan."

