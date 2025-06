Ook Formule 1-imitator Conor Moore heeft het incident tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje gezien. De Engelsman staat bekend om zijn imitaties en neemt het veelbesproken duo flink op de hak.

Nadat de safety car in de slotfase van de race in Spanje naar binnen was gegaan, kende Max Verstappen een matige herstart. De Nederlander was als enige op een vers setje harde banden gezet, waarop de temperatuur nog ontbrak. Met een flinke wiebel kwam Verstappen het rechte stuk op, waar Charles Leclerc hem wist in te halen. Even later, in bocht één, ging Russell aan de binnenkant Verstappen voorbij, maar raakte hem daarbij wel. Verstappen belandde via de uitloopstrook weer vóór de neus van Russells W16 en gaf later die ronde de positie terug, iets wat volgens de wedstrijdleiding niet nodig was. Bij het teruggeven deelde Verstappen echter een tik uit, waarvoor hij een tijdstraf van tien seconden kreeg. Maandagochtend gaf Verstappen op social media toe dat die actie achteraf gezien toch niet nodig was.

Verstappen en Russell

Moore neemt het duo op de hak in zijn nieuwste imitatie.

