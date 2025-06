Max Verstappen heeft tegenover de Britse pers nogmaals een soort van bevestigd dat zijn clash met George Russell in Spanje niet helemaal per ongeluk was. Waar Verstappen eerder bij Viaplay al toegaf dat hij de botsing had kunnen voorkomen, laat hij nu ook bij Sky Sports doorschemeren bewust tegen Russell aan te zijn gereden. De Red Bull-coureur lijkt er echter niet mee te zitten.

Het begint er inmiddels aardig op te lijken dat er van onschuld geen sprake was bij Verstappen in het moment dat hij botste met Russell in de slotfase van de Spaanse Grand Prix. Na afloop van de wedstrijd verscheen de viervoudig wereldkampioen bij de camera van Viaplay en daar gaf hij eigenlijk al een soort van toe dat de botsing met Russell niet helemaal per ongeluk was. Toen hem gevraagd werd of hij de clash had kunnen voorkomen, klinkt het: "Klopt." Waarom hij dat niet deed? "Geen idee, Chiel [van Koldenhoven, red]. Ik weet het niet", aldus Verstappen. Even later verscheen Verstappen bij de Britse media en ook daar gaf hij tussen neus en lippen door toe dat hij bewust tegen Russell was aangereden.

Verstappen lijkt te bevestigen dat botsing met Russell bewust was

Toen Verstappen aan kwam lopen bij de microfoon van Sky Sports, viel de vrouwelijke journalist maar direct met de deur in huis: "Mijn eerste vraag moet wel zijn, was de beweging tegen George, toen je instuurde op hem, bewust?" Zonder een duidelijke 'ja' of 'nee' te geven, laat Verstappen met zijn woorden het echte antwoord wel raden. "Doet het ertoe?", vraagt hij als reactie op de vraag. "Ik denk het wel, voor de mensen die kijken", zo vervolgt de journaliste. "Nou ja, oke. Dat is geweldig", vervolgt Verstappen cynisch. "Ik bedoel, ik heb de voorkeur om over de race te praten en niet over één los moment."

Britse media en Verstappen geen gelukkige combinatie

Het restant van het interview ging eigenlijk opdezelfde voet verder. De Britse media probeerde Verstappen te prikkelen en bepaalde uitspraken los te krijgen, maar de 27-jarige coureur liet zich niet verleiden tot impulsieve acties. Zo werd Verstappen door de interviewster nog "niet blij" en "gefrustreerd" genoemd en stelde ze ook dat Verstappen zijn "glans was verloren". Verstappen antwoordde echter verstandig: "Nou ja, oke, dat is jouw mening", zo zei hij.

