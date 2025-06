Max Verstappen (27) was de meest besproken man na afloop van de Spaanse Grand Prix, voornamelijk vanwege zijn opzettelijke beuk richting George Russell (27) in de slotfase van de race. Na afloop verscheen de Red Bull Racing-coureur bij de media en werd hij mede ondervraagd door een reporter van Sky Sports. Verstappen liet zich echter niet uit de tent lokken door de zuigende vragen van de journalist.

Verstappen was de gebeten hond na de Grand Prix van Spanje. De Nederlander reed grotendeels een fantastische race, maar in de slotfase ging het helemaal mis. Verstappen werd bij de herstart na de safety car op de harde band gezet en verloor uiteindelijk twee plekken. Hij deelde ook nog een ogenschijnlijk opzettelijke beuk uit aan Russell, wat hem op een tijdstraf van tien seconden én drie strafpunten op zijn racelicentie kwam te staan. De frustraties waren duidelijk zichtbaar en na afloop werd hij daar bij de pers mee geconfronteerd. Met name de Britse media zag haar kans schoon om Verstappen eens een paar prikkelende vragen te stellen. Verstappen liet zich echter niet verleiden tot een discussie.

Britse journalist stelt dat Verstappen 'zijn glans heeft weggegooid'

Na afloop van de wedstrijd in Barcelona verscheen Verstappen in het vierkantje en nam hij plaats bij onder meer de microfoon van Sky Sports. De Britse media is vaak erg kritisch richting de Red Bull-coureur en dat was gisteren niet anders. De journalist begon een aantal zaken op te sommen, noemde Verstappen "niet blij" en "gefrustreerd" en vroeg vervolgens of dit ervoor heeft gezorgd dat de Nederlander zijn Red Bull in de zijkant van de Mercedes duwde. Verstappen reageerde hoofdschuddend met het korte antwoord: "Nee." De vrouwelijke journalist leek het antwoord niet te accepteren en ging gewoon door met haar relaas. "Je deed zoiets als in Imola, en we weten allemaal wat voor een geweldige coureur jij bent en dan is het verschrikkelijk dat je die glans weggooit", zo zei ze.

Verstappen laat zich niet uit de tent lokken in Spanje

Verstappen liet zich echter niet uit de tent lokken. "Is dat zo?", zei hij. "Ja, dat denk ik wel. Ook voor fans en kinderen die kijken." Verstappen wist zich wederom in te houden en liet zich niet verleiden tot een discussie. "Nou ja, oke, dat is jouw mening", aldus Verstappen, die het daar vervolgens bij liet. Zijn gezicht sprak echter boekdelen. De viervoudig wereldkampioen kon de vraagstelling duidelijk niet waarderen.

