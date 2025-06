Lewis Hamilton (40) en Charles Leclerc (27) zijn een zoektocht gestart naar het kind dat viraal ging met een video waarin er geprobeerd werd de aandacht van Leclerc te krijgen. De jongen probeerde zo hard als hij kon de naam van de Monegask te schreeuwen en dit zorgde voor veel hilariteit op het internet. "LECLERCGG!!", zo klonk het.

"Er is dat ene kind, die dat Leclerghhh deed", zo lacht Hamilton op het podium op het circuit in Barcelona. "Waar is dat kind?! We willen dat kind vinden zodat we hem erbij kunnen halen." Leclerc, die ook bij Hamilton op het podium stond, haakt in en stelt dat er geprobeerd is de jongen te vinden. "We hebben geprobeerd het kind te vinden, maar we konden hem niet vinden. We wilden hem uitnodigen", aldus de 27-jarige coureur van Ferrari. "Het [de video, red.] is zo grappig", gaat Hamilton verder. "Bij de laatste race, reden we langs de marshals en zij riepen dat [Leclercggh, red.] naar ons. Iedereen kent het [de video] wel, toch?"

Openlijke zoektocht Hamilton en Leclerc lijkt succes te hebben

De Formule 1 deelde de zoektocht van Hamilton en Leclerc op social media en daarop kwamen tal van reacties van mensen die wel wisten om welk kind het ging. Het zou gaan om een jongen, genaamd Mohammed, die al meerdere keren prijzen heeft gepakt in het karten op het Dubai Kartdrome. De jongen heeft ook al bijna 11 duizend volgers op zijn Instagram. Mohammed zelf zag de video van Hamilton en Leclerc ook en deelde deze in zijn Stories. "Help alsjeblieft mijn account bij hen te krijgen", zo schreef hij erbij.

