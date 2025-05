Lance Stroll komt morgen niet in actie tijdens de Grand Prix van Spanje. Dat heeft het Formule 1-team van Aston Martin zojuist laten weten middels een officieel statement.

De kans is groot dat er slechts negentien coureurs aan de start van de Grand Prix van Spanje verschijnen op zondag. Lance Stroll moet de race in Barcelona aan zich voorbij laten gaan, omdat hij last heeft van pijn in zijn hand en pols. Dat heeft het Formule 1-team van Aston Martin zojuist bekend gemaakt. Over een eventuele invaller, wordt in het statement niets gezegd.

"De afgelopen zes weken heeft Lance last gehad van pijn in zijn hand en pols", leest het. "Zijn medische consultant gelooft dat dit samenhangt met de ingreep die hij in 2023 heeft ondergaan." Stroll brak dat jaar vlak voor de start van het seizoen zijn pols. "Zijn medische team heeft bevestigd dat hij morgen niet zal racen en dat hij een ingreep zal ondergaan om deze problemen te verhelpen, waarna hij zich zal focussen op zijn herstel."

