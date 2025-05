Max Verstappen kwalificeerde zich als derde voor de F1 Grand Prix van Spanje. Vanwege de lange run richting de eerste bocht, liggen er kansen in de slipstream van degenen die vanaf de voorste rij beginnen, in dit geval de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De Limburger is morgen dan ook van plan daar gebruik van te maken.

De viervoudig en regerend wereldkampioen kan redelijk tevreden terugblikken op zijn kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Om de derde positie te pakken, was een flinke uitdaging, omdat Mercedes en Ferrari erg dichtbij zaten, maar het gat naar de McLarens was kleiner dan hij eerst had verwacht. Verstappen hoopt op dezelfde manier als in Emilia-Romagna bij de start de leiding af te pakken. Hij ging toen met zijn Red Bull buitenlangs Piastri en verdween aan de horizon. Hij zegt morgen te gaan "schitteren" in de eerste bocht.

Verstappen had grotere achterstand op McLaren verwacht

"Er zat niet meer in", vertelde Verstappen bij Viaplay. "Achter ons zat het natuurlijk wel dicht bij elkaar, dus om dan op de derde plek te komen, was al moeilijk genoeg." Teambaas Christian Horner zei dat hij een gat van drie tienden had verwacht, maar daar was zijn coureur het niet mee eens. "Ik had wel meer verwacht." Verstappen grapt dat hij verschil kon maken door "net wat later te remmen", maar eigenlijk weet hij zelf ook niet hoe hij op P3 is beland. "Ik heb mijn eigen gaten in mijn hoofd met hoeveel dat uitmaakt ten opzichte van de top en dat was meer dan drie tienden."

De start van de wedstrijd gaat cruciaal zijn en dat weet Verstappen ook. "Het is tijd om te schitteren in bocht 1", zo waarschuwt hij tijdens de persconferentie de McLaren-coureurs voor een herhaling van Imola. "Ik ga het driedik maken, dat is mooi voor de foto's. Waarom niet?"

De start in 2024, toen Verstappen, Norris en Russell driedik gingen

