Flavio Briatore, de adviseur van het Alpine F1 Team die de rol van teambaas op zich heeft genomen na het vertrek van Oliver Oakes, wil meer eerlijkheid zien in het wereldkampioenschap. Een van zijn ideeën is dat de salarissen van de coureurs deel uit moeten maken van het kostenplafond. Dan zou onder andere Max Verstappen een fors deel van zijn salaris moeten inleveren.

Briatore werd eerst bij Benetton en daarna bij Renault als teambaas aangesteld om het team uit het achterveld te trekken en wereldtitels te pakken. Deze taak heeft hij nu bij Alpine, maar hij vindt dat het een veel grotere uitdaging is geworden door het kostenplafond. De Italiaan denkt dat de teams gelijkgetrokken kunnen worden door het salaris binnen het kostenplafond te laten gelden. Dan kiezen de beste coureurs minder gauw voor de teams die het meeste salaris aanbieden. Verstappen verdient dit jaar naar verluidt 75 miljoen euro, terwijl teams niet meer dan ongeveer 150 miljoen euro per seizoen mogen besteden. De Limburger zou door Briatores idee er flink op achteruit gaan.

Salarissen binnen de budgetcap

"De Formule 1 is zeker veranderd", antwoordt Briatore tijdens de persconferentie, gevraagd of het nu lastiger is om een team in het achterveld naar de top te brengen vanwege de budgetcap. "Maar het verschil met de budgetcap... Ik vind het wel goed. Het was een ontzettend goed idee om een budgetcap in te voeren voor de teams en ik vind dat het moet blijven. Maar ik vind ook dat het salaris van de coureur er deel van uit moet maken. Het verschil dat ik zie tussen mijn tijd bij Renault en nu, is dat de kosten dramatisch zijn gestegen. Maar de races zijn hetzelfde, wat je op tv ziet is hetzelfde, de gevechten tussen coureurs zijn hetzelfde. Maar de kosten zijn dramatisch gestegen, en dat is niet omdat het beter gaat met de industrie of omdat de show beter is. Het is hetzelfde. De budgetcap was een geweldig idee, maar ik vind dat de salarissen van de coureur erbij moeten horen."

