Verstappen onthult in gesprek met Viaplay dat er toch wel een irritatiepuntje is in de pitstraat, en dat betreft Ferrari. Het team plaatst namelijk een aantal pylonnen op een bijzonder onhandige plek, en Verstappen reageert daar op z'n 'Verstappens' op.

De volgorde in de pitstraat wordt bepaald op basis van het constructeurskampioenschap van 2024. Dat betekent dat McLaren als eerste mag bepalen waar het team staat - vooraan of achteraan - waarna de overige teams daarachter worden ingedeeld. Ferrari heeft de tweede pitbox, met daarachter Red Bull. Verstappen laat weten dat hij er inmiddels een beetje klaar mee is, met zijn collega's uit Italië.

Pylonnen die in de weg staan

De Nederlander wordt geconfronteerd met een foto waarop een platgereden pylon te zien is. "Ja, die is van mij, ja. Nee, omdat Ferrari die altijd heel ver naar buiten zet. Ik zei: als dat nog één keer gebeurt, rij ik er gewoon dwars overheen," legt Verstappen uit, en hij voegde de daad bij het woord. De boodschap lijkt echter niet helemaal aangekomen: "Het is al een paar races zo. Ik dacht: als die er nu weer staat, dan rij ik er gewoon vol overheen. En als hij er de volgende keer weer staat, dan doe ik het weer."

