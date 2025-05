De cruciale zaterdag voor de F1 Grand Prix van Spanje staat voor de deur. McLaren lijkt opnieuw het te kloppen team. Maar lukt het Max Verstappen vandaag om weer een magisch rondje neer te zetten voor de pole position of zal het papaja te sterk zijn op Barcelona-Catalunya? Dit is wanneer de kwalificatie voor de negende ronde van 2025 begint.

Lando Norris zette de snelste tijd neer in de eerste vrije training. Met een ronde van 1:13.718 zat de McLaren-coureur 0.367 seconden onder Max Verstappen. Oscar Piastri completeerde de top vijf achter de twee Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Norris moest in de tweede vrije training genoegen nemen met de vierde stek. Het was de beurt aan Piastri om de eerste plaats op de tijdenlijst in beslag te nemen met een 1:12.760, 0.286 seconden onder George Russell. Daar 0.024 seconden achter reden Verstappen en Norris exact dezelfde tijd. Charles Leclerc werd vijfde en een ontevreden Hamilton eindigde als elfde.

Weer en tijdschema

Het zal met een temperatuur van 27°C een graadje koeler worden dan op de vrijdag en er wordt wat bewolking verwacht. Er is echter nauwelijks kans op regen.

De zaterdag van de Grand Prix van Spanje begint om 10:05 uur met de sprintrace van de FIA Formule 3, voordat de mannen van de Porsche Supercup in actie komen voor hun kwalificatie van 11:20 uur. Vrije Training 3 van de Formule 1 staat op de planning voor 12:30 uur. Vervolgens zal de sprintrace van de FIA Formule 2 beginnen om 14:15 uur. De dag wordt afgesloten met de kwalificatie van de Formule 1. Deze wordt aangevangen om 16:00 uur.

