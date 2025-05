Volgens McLaren-CEO Zak Brown zijn de beschuldigingen die zijn team de afgelopen tijd heeft gekregen over mogelijke foefjes en bijbehorende politieke spelletjes iets te ver gegaan. De Amerikaan stelt dat gezonde rivaliteit prima binnen de Formule 1 past, maar vindt dat de politieke strijd zo nu en dan wel erg veel tijd en middelen van de FIA verspilt.

McLaren maakte in 2024 een enorme stap voorwaarts vanaf de race in Miami. De concurrentie weet nog steeds niet precies hoe het papaja-oranje team dat voor elkaar heeft gekregen. Wel zijn er vorig jaar diverse theorieën de wereld in geslingerd. Zo zou McLaren gebruikmaken van water in de banden, iets wat uiteindelijk nooit is bewezen. Wel moest het team het mini-DRS-systeem verwijderen nadat de FIA ingreep. Hoewel Brown in februari in de The Intercooler-podcast nog aangaf dat politieke spelletjes nu eenmaal bij de sport horen en dat teams elkaar simpelweg proberen te destabiliseren, is hij een paar maanden later van mening veranderd.

Beschuldigingen vragen veel geld en tijd van FIA

De afgelopen maanden is er veel gesproken over de remmen van de MCL39; daar zou mogelijk een innovatie in zitten waardoor McLaren de banden een stuk langer goed weet te houden. Daarnaast gaat aankomend weekend TD018 in, een aanscherping van de regels rondom flexibele vleugels, die ook gericht zou zijn op McLaren. "Dat is waar de sport vandaag de dag staat, maar ik denk dat het te ver is gegaan", zegt Brown in gesprek met PlanetF1 over de beschuldigingen van vals spel die zijn team de afgelopen maanden over zich heen heeft gekregen. "Ik heb hierover met de FIA gesproken. Ik denk dat sommige teams, de een meer dan de ander, valse beschuldigingen gebruiken om de boel te verstoren, maar ik denk dat het veel tijd en middelen van de FIA verspilt. En dat is niet iets wat wij als sport van de FIA zouden moeten vragen."

Aantijging moet flink wat geld kosten

McLaren is als snelste team nu eenmaal het mikpunt van de rivalen, iets wat Red Bull de afgelopen jaren ook was, en ook Mercedes kreeg in haar hoogtijdagen allerlei beschuldigingen te verduren. "Als je een beschuldiging wilt uiten tegen een ander team, geen probleem. Er is een proces: je legt geld op tafel - een aanzienlijk bedrag - en dat moet meetellen voor je budgetplafond. Als blijkt dat je inderdaad iets gevonden hebt, krijg je dat geld gewoon terug. Maar als er niets wordt gevonden, of als blijkt dat je beschuldiging ongegrond was, dan ben je het kwijt en telt het mee tegen je budgetplafond", zo hoopt Brown dat teams niet zomaar meer een ander team zullen beschuldigen.

Niet zomaar roekeloos iedereen beschuldigen

Hoewel McLaren in de spotlights staat, wijst Brown vooral naar de FIA: "Ik denk dat sommige mensen oneerlijk zijn geweest tegenover de FIA. Ze hebben de tijd en middelen van de FIA verspild. Je zou niet weg mogen komen met het opzettelijk misleiden van de FIA of het doen van beschuldigingen zonder enige grond of onderbouwing. Als je echt gelooft dat een team iets verkeerd doet, prima. Ik wil niemand ontmoedigen om beschuldigingen te uiten, maar: zet dan ook je geld waar je mond is."

