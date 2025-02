McLaren-CEO Zak Brown maakt zich op voor het eerste seizoen als verdedigend wereldkampioen. De papaja-oranje renstal heeft die eer overgenomen van Red Bull, dat in 2023 nog als constructeurskampioen werd afgevlagd. De Amerikaan stelt dat het vertrek van sleutelpersonen het Oostenrijkse team pijn doet en dat McLaren maar al te graag de concurrentie probeert te destabiliseren.

De renstal uit Woking wist in 2024 beslag te leggen op de wereldtitel voor de teams en deed dat voor het eerst sinds 1998. Lando Norris en Oscar Piastri beschikten na de race in Miami (2024) over het snelste pakket, waar overigens lang niet altijd maximaal van is geprofiteerd. De wereldtitel bij de coureurs is namelijk aan de neus van Lando Norris voorbijgegaan, want Max Verstappen wist zijn vierde kampioenschap in Las Vegas veilig te stellen.

Concurrentie destabiliseren

Afgelopen jaar waren er diverse beschuldigingen van mogelijk valsspelen. Zo beschuldigde McLaren Red Bull ervan gebruik te maken van een systeem waarmee de rijhoogte tussentijds kon worden aangepast, iets wat door de FIA naar het rijk der fabelen is verwezen. Brown erkent in The Intercooler-podcast dat hij bewust Red Bull probeerde te destabiliseren. "Onze sport is misschien een beetje uniek vergeleken met andere sporten. We proberen allemaal op een bepaalde manier de concurrentie te destabiliseren. In dat opzicht is het een erg politieke sport."

Vertrek sleutelpersonen

Als hij dan vervolgens het jaar van Red Bull bekijkt, dan ziet hij dat het vertrek van enkele kopstukken, de renstal pijn heeft gedaan. "Als je kijkt naar Red Bull, een ongelooflijk team met enorm getalenteerde mensen, dan zie je dat ze enkele zeer goede mensen zijn kwijtgeraakt. Ze hadden aan het begin van het jaar hun uitdagingen, zowel op als naast de baan. Max Verstappen is een buitengewone coureur, ze hebben een geweldige windtunnel en een fantastische raceauto. Wat daar misging, is denk ik dat de omgeving werd gedestabiliseerd. Ze hebben wat mensen verloren, maar de technologie valt niet van de ene op de andere dag uit elkaar", verklaart de CEO.

Aan de top blijven is lastiger, dan de top bereiken

Daarnaast is het bereiken van de top al enorm lastig, maar daar blijven is helemaal geen gemakkelijke opgave. "Het is moeilijk om zo lang dominant te blijven als zij en als dat gebeurt, willen mensen soms verder. Op een gegeven moment bereik je een plafond. Ik hoop dat ik die uitdaging ook krijg, drie, vier, vijf jaar lang. Een team hebben dat gewend is om kampioenschappen te winnen, en dan proberen dat vast te houden, wordt een uitdaging op zich", aldus Brown.

