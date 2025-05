McLaren-teambaas Andrea Stella wijst in het persbericht van het team op het circuit in Spanje, dat de MCL39 niet helemaal ligt. Hoewel het team als grote favoriet afreist naar het Circuit de Barcelona-Catalunya, zijn de vele hogesnelheidsbochten niet in het voordeel van de papajakleurige bolide.

Niet alleen de bochten vormen een uitdaging voor McLaren, ook de invoering van technische richtlijn TD018 komend weekend kan invloed hebben. Het is nog de vraag hoeveel hinder het team daarvan zal ondervinden. Samen met Mercedes maakt McLaren namelijk veelvuldig gebruik van flexibele voorvleugels, waar de FIA met TD018 paal en perk aan wil stellen.

Stella verwacht knokpartij om overwinning

Het team leidt momenteel beide kampioenschappen, maar Stella benadrukt de vele uitdagingen: "We zijn nu een derde van het Formule 1-seizoen 2025 onderweg. We leiden nog steeds in beide kampioenschappen, maar blijven gefocust op onze doelen. Daarmee komt ook de verwachting dat we nog veel uitdagingen van de rest van het veld kunnen verwachten en dat er vooraan spannende gevechten zullen plaatsvinden."

Hoge snelheidsbochten in Spanje

In Monaco kwam McLaren sterk voor de dag, en dat resultaat geeft de teambaas vertrouwen. Toch is Spanje een ander verhaal, met afwijkende karakteristieken. "We gaan met vertrouwen richting de Grand Prix van Spanje, mede dankzij ons resultaat in Monaco. Het Circuit de Barcelona-Catalunya vormt echter een heel andere uitdaging, met veel snelle bochten die van nature minder goed passen bij de eigenschappen van de MCL39."

