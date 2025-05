Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ziet dat Max Verstappen mogelijk zijn zwaarste jaar ooit ingaat in de strijd om de wereldtitel. Hoewel McLaren over een snellere wagen beschikt, is de Spanjaard van mening dat Verstappen nooit mag worden uitgesloten. Hij is namelijk, net als Adrian Newey, iemand die bijzondere dingen kan doen.

Verstappen heeft de afgelopen vier seizoenen op uiteenlopende manieren wereldtitels weten te veroveren. In 2021 was er de titanenstrijd met Lewis Hamilton, in 2022 wist hij een moeizame seizoensstart recht te trekken. In 2023 volgde de dominantie van de RB19, en in 2024 begon Red Bull sterk, maar moest Verstappen in de tweede seizoenshelft vooral schade beperken. In 2025 lijkt McLaren opnieuw over de beste papieren te beschikken, maar Verstappen staat momenteel slechts 25 punten achter op klassementsleider Oscar Piastri.

'Verstappen een 'genie' net als Newey'

Tegenover Mundo Deportivo legt Alonso uit dat, hoewel de kansen niet in Verstappens voordeel zijn, hij nooit mag worden uitgesloten. "Nee, je kunt hem niet uitsluiten, want hij is ook een genie op het gebied van rijvaardigheid", opent Alonso. Daarnaast trekt hij de vergelijking met Newey: "En aangezien we het hebben over Adrian Newey, die bijzondere dingen kon doen, denk ik dat Verstappen dat ook kan. Hij laat het dit jaar ook weer zien, en je kunt hem nooit uitsluiten voor de titel." Wel erkent Alonso dat Verstappen niet in de beste positie verkeert: "Maar ja, dit jaar is ongetwijfeld het zwaarste kampioenschap waarin hij heeft meegedaan en McLaren is waarschijnlijk de grootste favoriet."

