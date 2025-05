Voor Lewis Hamilton was de vijfde plek in Monaco toch een reden om te vieren. Terwijl Ferrari met Charles Leclerc op P2 het beste resultaat behaalde, koos Hamilton ervoor om zich nog even te ontspannen in een nachtclub in Monaco.

Tijdens het raceweekend was ook Modern Family-actrice Sofía Vergara in Monaco aanwezig. Begin dit jaar werden zij en Hamilton al samen gespot tijdens een etentje in een restaurant in New York. Volgens TMZ sloegen de vonken er toen meteen vanaf. De ontmoeting werd omschreven als "super flirterig" en er zou daarna nog regelmatig contact zijn geweest. Toch zou het initiatief in de weken erna vooral van Vergara zijn gekomen. Een bron vertelde aan het medium dat zij zich uiteindelijk in de steek gelaten voelt.

Feestende Hamilton

Op sportief vlak had Ferrari dit weekend een van de snelste auto's, vooral in handen van Leclerc. Hamilton finishte als vijfde, maar besloot toch de nacht in te duiken. En hij was niet alleen. Bekijk hier de beelden.

