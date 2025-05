De Grand Prix van Monaco kent dit jaar een nieuwe regel: coureurs moeten verplicht twee keer naar binnen voor een pitstop. Tenminste, zo wordt het kort door de bocht vertelt. Maar in werkelijkheid zit de regels iets anders in elkaar. Een tweestopper, is namelijk niet per se verplicht.

Het raceweekend in de straten van Monaco is één van de hoogtepunten van de Formule 1-kalender. De extreem smalle baan zorgt in combinatie met de unieke ligging van het Prinsdom en de luxe levensstijl in Monte Carlo voor prachtige beelden. Ieder jaar komen er tal van wereldsterren naar het circuit om de race te zien, maar ook vooral om gezien te worden. Ook voor de coureurs is het een erg bijzonder weekend. De zaterdag wordt door veel rijders gezien als de meest uitdagende zaterdag van het seizoen. Met een lege tank over één ronde zo hard mogelijk over het krappe stratencircuit, zorgt voor een adrenalineboost die op weinig andere circuits geëvenaard wordt.

Artikel gaat verder onder video

Treintje in Monaco

Maar toch is de zondag vaak een stuk minder interessant. Inhalen op de baan is in Monaco vrijwel onmogelijk, waardoor vaak geldt: waar je de race start, eindig je ook. Voor de coureurs blijft het een uitdaging om 78 ronden uit de muur te blijven, maar het is enorm frustrerend om zelfs als je aanzienlijk sneller bent, niet aan je voorganger voorbij te kunnen. Daarnaast is het voor de kijkers thuis ook niet de meest spectaculaire race van het seizoen. Tijdens de race, gebeurt er vaak weinig.

Nieuwe regel voor Grand Prix van Monaco

Daarom heeft de Formule 1 dit jaar ingegrepen. De baan aanpassen om meer inhaalmogelijkheden te creëren is lastig vanwege de lay-out van Monaco, dus is er een extra regel aan het reglement toegevoegd: alle coureurs moeten minimaal drie verschillende setjes banden gebruiken tijdens de race, waarvan minimaal twee verschillende bandensoorten. Dit is gedaan nadat de race in Monaco vorig jaar een vroege rode vlag kende, waarna alle rijders in de pitstraat 'gratis' hun banden konden verwisselen. Hierna werd de race in een treintje uitgereden.

Maar de regel zit dus iets anders in elkaar dan wellicht door velen wordt gedacht. Het is niet zo dat coureurs verplicht twee keer naar binnen moeten voor een pitstop. Het is verplicht om minimaal drie setjes banden te gebruiken. Dus als de race vanmiddag een rode vlag kent - waaronder volgens de reglementen de banden vervangen mogen worden - telt dit dus óók als één van die verplichte bandenwissels. De coureurs hoeven hierna dus nog maar één keer naar binnen voor een pitstop tijdens de race, tenzij er meerdere keren met de rode vlag wordt gezwaaid.

Risico door rode vlaggen

Dit brengt het risico voor de Formule 1 met zich mee, dat het hele plan (deels) in duigen valt als er een vroege rode vlag wordt gezwaaid, omdat er dan dus geen twee reguliere pitstops meer hoeven te worden gemaakt. De Grand Prix van Monaco zou dan wederom een éénstopper worden. Al zou dit dan wel weer betekenen dat er in ieder geval één pitstop gemaakt moet worden, waar dit er vorig jaar nul waren. Tenzij er twee keer met een rode vlag wordt gezwaaid...

Moeilijk om een strategie te bepalen

Zoals je merkt, zijn er bijzonder veel mogelijkheden. Ook de teams weten daarom niet precies wat handig is om te doen. De coureurs buiten de top tien en dus buiten de punten, zullen sneller geneigd zijn een risico te nemen met de strategie. De meest logische keuze lijkt dan om in de openingsronden van de race één of zelfs twee keer naar binnen te gaan, om vervolgens het gat dicht te rijden. De coureur aan kop bepaalt immers het tempo in Monaco, en als die zijn banden wil sparen, zal er niet hard gereden worden.

Maar dit brengt weer het risico met zich mee dat als er later in de race een safety car of virtual safety car wordt ingezet, je een 'gratis' pitstop mist als je al één of twee keer naar binnen bent geweest. Mochten teams dit als strijdplan hebben, is dat dus zeker niet zonder gevaar. Daar komt nog bij dat negentien coureurs afhankelijk zijn qua strategie van het tempo van de coureur aan kop na de eerste bocht. Als Lando Norris de leiding in de wedstrijd behoudt en besluit zijn banden te sparen, zullen er geen grote gaten in het veld ontstaan. Hierdoor is een undercut of overcut vrijwel niet in te zetten, wat een uitgekiemde strategie bedenken, haast onmogelijk maakt.

Een loterij in Monaco?

Het zou dus zomaar eens een loterij kunnen worden vanmiddag in Monaco, waarbij safety cars, rode vlaggen en een dosis geluk, een grote rol gaan spelen. De regel dat er ten minste twee bandenwissels plaats moeten vinden geldt ook als het vanmiddag gaat regenen, al lijkt hier geen enkele sprake van te zijn. Normaal gesproken hoef je helemaal geen verplichte pitstop te maken, wanneer er op de intermediates of de full wets wordt gereden. Je mag in Monaco wel dezelfde compound gebruiken bij nat weer.

FIA gaat loopholes tegen

De FIA heeft ook direct verduidelijking gegeven over een aantal mogelijke loopholes. De Formule 1 zou de Formule 1 immers niet zijn, als de teams niet direct van alles zouden verzinnen om deze regel in hun voordeel om te buigen. Zo wordt een "bandenwissel" gedefinieerd als wanneer je de pitstraat uitrijdt en op de live timing te zien is dat er een pitstop is gemaakt. Teams mogen dus niet twee keer alle vier de banden wisselen tijdens één en dezelfde stop, en dan roepen dat ze twee bandenwissels hebben gedaan. Ook is het niet toegestaan om tijdens de formatieronde direct naar binnen te duiken.

Diskwalificaties en enorme tijdstraffen

De autosportbond dreigt met zware straffen als teams zich niet aan de nieuwe regels voor Monaco houden. Rijdt een coureur een droge race uit op dezelfde compound, ondanks dat hij twee bandenwissels heeft gedaan (dus bijvoorbeeld starten op softs, een pitstop naar softs en nog een pitstop naar softs), dan wordt er een diskwalificatie uitgedeeld. Je wordt ook gediskwalificeerd, als je de race (in droge of natte omstandigheden) finisht na slechts één bandenwissel te hebben gedaan. Als de race in Monaco wordt beëindigd door middel van de rode vlag en dus niet herstart wordt, en je hebt daarom niet de kans gehad om je pitstop te doen, dan krijg je per gemiste verplichte bandenwissel een tijdstraf van 30 seconden.

Gerelateerd