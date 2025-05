De Grand Prix van Monaco, de achtste wedstrijd van het F1-seizoen 2025, staat voor de deur. Er zijn opnieuw een boel upgrades meegenomen. Negen van de tien teams hebben onderdelen ontwikkeld deze race. Alleen Mercedes blijft achter.

De meeste upgrades zijn speciaal ontworpen voor het stratencircuit van Monte Carlo. Zo heeft McLaren een speciale achtervleugel en beam wing geproduceerd voor optimale downforce. Ook de koeling bij de voorremmen is aangepakt evenals de voorwielophanging om goed door de krappe bochten te komen. Red Bull Racing volgt McLaren en heeft ook een nieuwe achtervleugel meegenomen en de voorwielophanging en voorremmen gewijzigd. Datzelfde geldt voor Ferrari. Ondertussen besloot Mercedes om niks aan de wagen aan te passen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri ziet voordeel voor achterveldteams door nieuwe FIA-regel: "Gaat veel gegokt worden"

Vleugels en koeling

Aston Martin heeft niet alleen een nieuwe achtervleugel ontwikkeld speciaal voor Monaco, maar ook een nieuwe voorvleugel. Het team van Lawrence Stroll en Andy Cowell heeft zich verder juist gefocust op de achterremmen in plaats van de voorremmen met een grotere inlaat voor betere koeling. Alpine, Haas, Racing Bulls en Williams hebben ieder de voorwielophanging aangepast evenals de achtervleugel en de beam wing om de krappere bochten beter en sneller te kunnen nemen. Williams heeft ook de koeling aangepast voor de voorremmen. Bij Kick Sauber is naast de koeling van de voorremmen alleen de achtervleugel meegenomen voor meer downforce. De beam wing is niet aangepast.

Gerelateerd