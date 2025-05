Een paar dagen na de overwinning van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna is het F1-circus neergestreken in Monaco. Kan de coureur van Red Bull Racing ook op het krappe stratencircuit de zege pakken? Hij waarschuwt dat de auto niet ideaal is voor de wedstrijd van aankomende zondag.

De Red Bull-bolide heeft al meer dan een jaar last van balansproblemen en deze kwamen pas echt bovendrijven tijdens het weekend in Monte Carlo vorig jaar. Verstappen had toen vijf van de zeven races gewonnen, was een keer tweede geworden en was een keer uitgevallen vanaf de leiding vanwege een geëxplodeerde rem. Eenmaal aangekomen in Monaco bleek Verstappen totaal niet de Ferrari's en de McLarens bij te kunnen houden. De RB20 was langzaam over de kerbs en de hobbels. Verstappen hoopt op beter met de RB21, maar een beker verdienen op zondag gaat lastig worden, denkt hij.

Podium wordt niet makkelijk

"Ja, dat is natuurlijk niet optimaal bij ons", zo wijst Verstappen tegenover onder andere GPFans naar dat de Red Bull niet lekker gaat over hobbelige circuits. "We proberen dit weekend beter voor de dag te komen [vergeleken met vorig jaar]. Maar dit seizoen laat zien dat als we naar circuits gaan met veel snelle bochten, wij het beter voor elkaar hebben. Als je naar Imola kijkt, waren de langzame bochten niet onze sterkste bochten. We weten dat dit niet het ideale circuit is voor onze auto."

Een podium pakken lijkt dan ook een uitdaging te worden. "Op dit moment moeten we dat afwachten. We moeten [vrijdag] kijken hoe het gevoel in de auto is, maar het zal niet makkelijk gaan", antwoordde de Limburger op de vraag of hij denkt bij de top drie te kunnen zitten.

