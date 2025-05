In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag onthulde Helmut Marko dat er omtrent de geruchten die de exiclausule van Max Verstappen omschrijven niet veel klopt, ging Daniel Ricciardo op zijn eigen manier in op 'Franz Hermann' als schuilnaam van Verstappen, onthulde AMuS details over de upgrades van Red Bull en ging Rubens Barrichello in op de opvoeding van Jos Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 21 mei.

Verstappen gaat stuk om Franz Hermann-imitatie Ricciardo op Instagram

Max Verstappen's alter ego Franz Hermann is populairder dan ooit. Sinds de Red Bull-coureur met deze schuilnaam actief was op de Nürburgring Nordschleife, wordt deze Duitse naam regelmatig gebruikt. Daniel Ricciardo, voormalig teamgenoot van Verstappen, introduceerde onlangs een eigen variant en Verstappen kon dat wel waarderen, zo bleek uit zijn reactie op Instagram. Meer lezen en zien van de imitatie van Ricciardo? Klik hier!

Heeft Red Bull stap gezet richting McLaren? 'Daar heeft Verstappen niet langer last van'

Red Bull Racing kwam afgelopen weekend in Imola met upgrades, waarna Max Verstappen meteen qua race pace de snelste auto had op zondag tijdens zijn tweede overwinning van 2025. McLaren moest zelfs het onderspit delven. Meer lezen over wat er beter is geworden bij Red Bull door de upgrades en wat er nog beter moet bij de auto van Verstappen? Klik hier!

Barrichello wijst naar Jos Verstappen: "Geweldige kerel en dat is hij altijd gebleven"

Volgens Rubens Barrichello kan de zogenaamd harde aanpak van Jos Verstappen richting zoon Max helemaal niet zo streng zijn geweest. De Braziliaan kent Jos 'The Boss' nog als teamgenoot en zegt dat Verstappen senior eigenlijk juist erg grappig was. Meer lezen over wat Barrichello te zeggen heeft over de opvoeding van Jos Verstappen? Klik hier!

Marko: 'Exitclausule in contract Verstappen heeft niets te maken met WK-stand'

Max Verstappen heeft officieel nog een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar in deze overeenkomst is een ontsnappingsclausule opgenomen. Deze kan op basis van bepaalde criteria geactiveerd worden en velen gingen er vanuit dat dit alles te maken had met de stand in het F1-klassement. Niets blijkt minder waar. Dr. Helmut Marko zegt dat de vork anders in de steel zit. Meer lezen over wat Marko te zeggen heeft over de exitclausule van Verstappen bij Red Bull? Klik hier!

Verstappen richting GP Monaco: 'In het verleden niet ons sterkste circuit geweest'

Max Verstappen stelt dat Red Bull Racing afgelopen weekend in Imola grote stappen heeft gezet met de auto, maar dat de F1 Grand Prix van Monaco voor het team weer hele andere uitdagingen met zich mee zal brengen op een circuit 'dat in het verleden niet ons sterkste circuit is geweest'. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft richting het weekend in Monaco? Klik hier!

