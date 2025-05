Max Verstappen's alter ego Franz Hermann is populairder dan ooit. Sinds de Red Bull-coureur met deze schuilnaam actief was op de Nürburgring Nordschleife, wordt deze Duitse naam regelmatig gebruikt. Daniel Ricciardo, voormalig teamgenoot van Verstappen, introduceerde onlangs een eigen variant en Verstappen kon dat wel waarderen, zo bleek uit zijn reactie op Instagram.

Verstappen werkte onlangs een GT3-testdag af op de Nürburgring Nordschleife in Duitsland. De Limburger stapte daar achter het stuur van een Ferrari 296 GT3. Op de inschrijflijst voor de test was de naam van Verstappen echter nergens te vinden. De 27-jarige coureur had zich namelijk aangemeld onder de naam Franz Hermann. Verstappen deed dit naar eigen zeggen om in alle rust op het circuit te kunnen arriveren. "Anders zouden er al om 8.00 uur 's ochtends al allemaal mensen staan, als ze mijn naam op de entry list zouden zien staan", zo zei hij. De naam Franz Hermann is sindsdien een eigen leven gaan leiden en ook Ricciardo, voormalig F1-coureur, is met een eigen variant aan de haal gegaan.

Ricciardo introduceert Frank Hermann in Australië

Gisteren schreven wij al dat Ricciardo de Australische broer van Franz Hermann had geïntroduceerd op Instagram. De man uit Perth upploade een video op het social media-kanaal, waarop te zien is hoe hij met zijn tractor over een landweg rijdt. Ricciardo schreef als bijschrift bij de video: "Frank Hermann." Hiermee introduceerde hij zijn eigen variant op de veelbesproken Franz Hermann van Verstappen. Laatstgenoemde kon dat duidelijk wel waarderen, zo bleek uit zijn reactie onder de video van Ricciardo.

Verstappen gaat stuk om post Ricciardo op Instagram

Toen Verstappen de video van Ricciardo voorbij zag komen, ging hij stuk. De Nederlander plaatste een reactie met meerdere lachende emoji's, waaruit blijkt dat hij de imitatie wel kan waarderen. De reactie van Verstappen ontving - op moment van schrijven - al meer dan 100.000 likes. De video van Ricciardo zelf heeft al een duizelingwekkende half miljoen vind-ik-leuks verzameld. Naast Verstappen gaven ook andere bekende namen een like aan de video van Ricciardo, waaronder Pierre Gasly, het team van Red Bull Racing, Jarno Opmeer, Robert Doornbos, Tom Coronel en Daan Pijl.

