Volgens Rubens Barrichello kan de zogenaamd harde aanpak van Jos Verstappen richting zoon Max helemaal niet zo streng zijn geweest. De Braziliaan kent Jos 'The Boss' nog als teamgenoot en zegt dat Verstappen senior eigenlijk juist erg grappig was.

Over de leerschool die Max Verstappen heeft doorlopen is al veel geschreven. Verstappen senior werd daarbij vaak neergezet als een strenge leermeester, die er niet voor terugdeinsde om zijn zoon de fijne kneepjes van het vak bij te brengen, ook op een harde manier. Het heeft Max uiteindelijk geen windeieren gelegd, want in de afgelopen vier jaar wist hij vier wereldtitels te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

Barrichello kan verhalen over Jos niet geloven

Bij Pokerscout legt Barrichello uit dat hij zich moeilijk kan voorstellen dat al die verhalen kloppen. "Ik heb samen met Jos Verstappen geracet en ik mocht hem erg graag als teamgenoot. Ik weet alleen niet hoe hij is als vader. Er zijn twee soorten vaders: de ene gaat met zijn kind zitten om samen toekomstplannen te bespreken. De andere zegt: 'Luister eens, jochie, jij gaat dit gewoon doen.' Ik kan me niet voorstellen dat Jos dat zo bij Max doet. Ik denk dat Max zelf de belangrijkste stem heeft en de situatie zelf evalueert, maar hij zal zeker naar het advies van Jos luisteren."

Daarnaast vertelt de elfvoudig racewinnaar dat hij juist veel lol heeft gehad met Jos. "Jos Verstappen was erg grappig, we hebben veel lol gehad als teamgenoten. We hebben best wat tijd samen doorgebracht, al was hij iets jonger dan ik. Hij was een geweldige kerel, en dat is hij altijd gebleven", aldus Barrichello.

Gerelateerd