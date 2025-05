Max Verstappen (27) heeft officieel nog een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar in deze overeenkomst is een ontsnappingsclausule opgenomen. Deze kan op basis van bepaalde criteria geactiveerd worden en velen gingen er vanuit dat dit alles te maken had met de stand in het F1-klassement. Niets blijkt minder waar. Dr. Helmut Marko zegt dat de vork anders in de steel zit.

Over de toekomst van Verstappen wordt al geruime tijd veel gezegd en geschreven. De geruchten over een vertrek begonnen vorig jaar serieuze vormen aan te nemen, nadat Red Bull haar dominante status verloor aan McLaren en er achter de schermen een oorlog werd gevoerd tussen de machthebbers bij de energiedrankgigant. Verstappen werd in verband gebracht met Mercedes en Aston Martin en erkende in een later stadium inderdaad verkennende gesprekken te hebben gevoerd met Toto Wolff. Verstappen heeft echter nooit serieus overwogen te vertrekken, zo heeft hij meermaals herhaald. Dit kan echter veranderen als Red Bull haar zaakjes dit seizoen niet op orde krijgt. Verstappen heeft een exitclausule in zijn contract laten opnemen, die hem in staat stelt op een bepaald moment te vertrekken.

Details over clausule Verstappen onbekend

Er werd altijd aangenomen dat de ontsnappingsclausule in het contract Verstappen gerelateerd was aan de prestaties van Red Bull in het WK. Er klonken eveneens geluiden dat Verstappen minimaal derde in het kampioenschap zou moeten staan om de clausule niet te kunnen activeren. De exacte details van de clausule zijn nooit openbaar gemaakt, maar iedereen leek het er wel over eens dat het op een of andere manier gelinkt was aan de stand in het kampioenschap, ofwel van Verstappen zelf of van het team in het algemeen. Dit lijkt niet te kloppen, als we de woorden van Marko moeten geloven. De topman van Red Bull zegt dat de ontsnappingsclausule van Verstappen niets van doen heeft met het WK.

Clausule Verstappen heeft niets te maken met F1-stand

In gesprek met het Oostenrijkse OE24 gaat de man uit Graz in op de toekomst van Verstappen. Of hij blijft of vertrekt, is nog geen uitgemaakte zaak. "Laten we er nu eerst gewoon voor zorgen dat we het wereldkampioenschap winnen en dan zien we wel wat er gebeurt", zo zegt Marko. Op de vraag of bij het winnen van het WK ook de exitclausule van tafel is, komt Marko met de opvallende onthulling: "Die [clausule] is niet gericht op het WK."

