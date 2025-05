Piastri deelt complimenten aan Verstappen uit: "Remde gewoon te vroeg"

Oscar Piastri baalt na de behaalde derde plek in Imola. De Australiër vertrok weliswaar vanaf pole position, maar zag Max verstappen in de eerste bocht langszij komen. Hoewel Piastri zelf ook anders had kunnen handelen, wijst hij na afloop van de race vooral naar een goede actie van de Nederlander.

Tegenover David Coulthard legt Piastri uit: "Ja, ik remde gewoon te vroeg en het was ook gewoon een goede actie van Max. Natuurlijk is dit teleurstellend, want we hebben ook daarna een aantal verkeerde beslissingen genomen." In de slotfase van de race liet Piastri uiteindelijk ook zijn teamgenoot er voorbij, maar de Australiër had dan ook veel oudere banden onder zijn MCL39 zitten.

Artikel gaat verder onder video

Niet onze beste zondag

"Niet onze beste zondag. Er zijn genoeg zaken waar we naar moeten gaan kijken, maar Max en Red Bull hebben het gewoon goed gedaan. Het was niet alleen een goede inhaalactie, maar ze hadden vandaag ook de snelheid. We gaan dit nog evalueren om te kijken wat er beter kan", zo is Piastri duidelijk. Piastri liet in de slotfase Norris langs zich gaan, maar deed dat niet zonder gevecht: "Ik heb nog m'n best gedaan, maar ik had gewoon geen grip. Het was onvermijdelijk dat hij er voorbij zou komen, maar ik laat hem er niet voorbij zonder gevecht."

Gerelateerd