Slecht nieuws voor Tsunoda. Na een zware crash tijdens de kwalificatiesessie in Imola moest de auto een flinke renovatie ondergaan. Door de aanpassingen zal de Japanner vanuit de pitstraat starten tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Tsunoda had het hele weekend al moeite om de juiste snelheid te vinden. Tijdens het begin van zijn eerste snelle ronde in de kwalificatie verloor hij de controle over zijn auto in het eerste stuk van het circuit. Hij crashte hard en zijn auto kwam zelfs ondersteboven in de bandenstapel terecht. Gelukkig kon de Japanse coureur zelf uit de auto klimmen en bleef hij ongedeerd, mede door de halo.

Een hoop onderdelen vervangen

Door de flinke schade aan de auto en technische problemen moest zijn auto grondig worden gerepareerd. Daarbij zijn onder andere de motor, turbo, accu en elektronische onderdelen vervangen, sommige zelfs vaker dan volgens de regels van het seizoen is toegestaan. De RB21 is dus flink onder de loep genomen door het team van Red Bull Racing en heeft de hele nacht doorgewerkt om de reparaties op tijd door te voeren.

Racestart vanuit de pitstraat

Omdat de limiet voor het aantal toegestane motor- en hybrideonderdelen nu is overschreden, grijpt de FIA in. Tsunoda moet, volgens de regels, de race beginnen vanuit de pitstraat. Dat is een flinke tegenvaller, maar niet iets dat uit een onverwachte hoek komt aanwaaien. Punten scoren zal dus lastig worden dit weekend, aangezien Imola erom bekendstaat dat het lastig is om in te halen. Een flinke domper dus voor het team van Red Bull, in een weekend waarin het juist de punten kon gebruiken.

