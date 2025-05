Na de derde vrije training lijkt de achterstand van Red Bull Racing op McLaren iets minder groot te zijn dan eerder in het weekend werd gedacht. Max Verstappen gaf slechts twee tienden toe, en dat biedt perspectief. Voorafgaand aan de sessie was Verstappen samen met zijn teamgenoot in de fanzone te vinden, waar hij een bijzondere tijd liet noteren.

Het weekend in Imola was voor veel teams al van tevoren omcirkeld. Het eerste raceweekend in Europa betekent namelijk de introductie van een flink aantal updates. McLaren heeft hier en daar nieuwe onderdelen, en ook Ferrari heeft een verbeterd pakket naar Imola meegenomen, evenals Mercedes. Red Bull wees eerder in het seizoen ook naar Imola als mogelijk kantelpunt, maar de afgelopen weken werd dat al wat afgezwakt. Inmiddels is duidelijk dat McLaren ook in Italië het snelste pakket heeft, maar tijdens de kwalificatie zou het weleens heel spannend kunnen worden.

Wedstrijdje beker stapelen

Voordat de derde vrije training van start ging, konden de coureurs nog even ontspannen. In de fanzone werden de rijders getrakteerd op een wedstrijdje bekers stapelen. Het ging Verstappen nog redelijk soepel af; onder het toeziend oog van Alpine-debutant Franco Colapinto werkte hij zorgvuldig. Toen de bekers eenmaal waren opgestapeld, stond er een eindtijd van 33 seconden op het bord; het oude startnummer van Verstappen. "Dat is een mooi getal," klonk het.

“that’s a great number! 33” they had max STRESSED pic.twitter.com/NQgaoYczVP — nini (@SCUDERIAFEMBOY) May 17, 2025

