Volgens dr. Helmut Marko hebben de updates van Red Bull Racing een aantal problemen opgelost, waaronder het vele onderstuur. Toch is het gat richting McLaren nog aanzienlijk, en ziet de adviseur niet echt een mogelijkheid om dat te dichten.

Voor het eerste raceweekend in Europa heeft Red Bull, net als de concurrentie, veel updates meegenomen. Max Verstappen wist daarmee in de eerste vrije training de zevende tijd te rijden, in de tweede vrije training moest hij genoegen nemen met P4. Yuki Tsunoda zat echter wel iets dichterbij, en dat is volgens Marko dan ook het enige positieve eraan.

Marko ziet teleurstellend groot gat

In gesprek met de Franse tak van Motorsport.com blikt Marko terug op de openingssessies in Imola. "Teleurstellend. McLaren ligt, naar wat we zien, nog steeds ongeveer vier tienden voor. Dat is veel op dit circuit. We hebben enige vooruitgang geboekt met onze updates, maar fundamenteel zijn we er niet echt dichterbij gekomen." Red Bull weet vaak van vrijdag op zaterdag nog een paar tienden te vinden, maar Marko is helder: "Misschien kunnen we nog wat afstellingsdetails verbeteren, maar feit is dat McLaren duidelijk superieur is."

Problemen met onderstuur opgelost

Toch is het niet allemaal kommer en kwel: "Het positieve aan deze eerste dag is dat er geen onderstuur was, en dat was een van de grootste kritiekpunten. Maar er kwamen andere problemen naar boven. Als we dat in de derde training kunnen oplossen, zal het beter gaan, maar de achterstand op McLaren is nog steeds veel te groot."

Progressie is geboekt, maar McLaren is te snel

De achterstand op McLaren is er weliswaar nog steeds, maar er is vooruitgang geboekt: "In Miami lagen we zeven tienden of zelfs een seconde achter in de race. Hier lijken we rond de vier tienden te zitten. Dat zou betekenen dat we een stap vooruit hebben gezet. Maar laten we afwachten hoe de kwalificatie verloopt en hoe de bandenslijtage zich in de race gedraagt. Het lijkt iets verbeterd te zijn."

De kans op de vijfde titel voor Verstappen slinkt per weekend: "Het kampioenschap wordt steeds moeilijker, zelfs onrealistisch, omdat er drie races op rij zijn. Ik denk ook niet dat er in Monaco veel zal veranderen. Misschien zou het in Barcelona met de nieuwe strengere regels voor vleugels, waarbij de stijfheid veel nauwkeuriger wordt gemeten, een verschil kunnen maken. Maar het zal lastig worden. McLaren is gewoon sterk op alle circuits met alle soorten banden."

