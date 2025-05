Mocht Max Verstappen tijdens zijn loopbaan bij Red Bull een uitstapje willen maken om de 24-uursrace op de Nordschleife te rijden, dan wil Christian Horner daarin geen belemmering vormen. De teambaas legt uit dat de werkzaamheden in de Formule 1 altijd voorop moeten blijven staan, maar dat Red Bull vrij coulant omgaat met dit soort uitstapjes.

Afgelopen weekend was Verstappen op de Nordschleife te vinden in een GT3-wagen. De Nederlander is fan van het circuit en wil mogelijk in de toekomst deelnemen aan de befaamde 24-uursrace op het legendarische circuit. Daarvoor is nog wel een speciale Nordschleife-vergunning nodig, maar als het aan de teambaas van Red Bull ligt, kan de viervoudig wereldkampioen daar gewoon aan deelnemen.

Red Bull vindt uitstapjes Verstappen prima

Horner wijst in gesprek met Sky Sports F1 op racefanaat Verstappen: "Hij is zo veelzijdig, zo gepassioneerd over alle vormen van racen, simracen, GT-racen. Hij heeft in feite zijn eigen GT-team. Hij keek er echt naar uit om op de Nürburgring te racen, hij deed het fantastisch en had een geweldige tijd. Het is wat hij graag doet, het zou heel moeilijk zijn om hem dat af te nemen."

Toch vindt de teambaas dat deze nevenactiviteiten prima passen bij Verstappens Formule 1-carrière: "Natuurlijk moet de focus hier liggen op het dagelijkse werk, maar we zijn altijd wat relaxter geweest dan andere teams als het gaat om de vrijheid die we onze coureurs geven. Hij vindt dat compromis en die balans; de prioriteit ligt hier, maar het is geweldig dat hij alle vormen van motorsport omarmt."

Daarnaast liet Verstappen het team ook nog wat extra beelden van de testdag zien: "Hij geniet echt van de GT-wereld en van zijn vermogen om er helemaal voor te gaan en te presteren. Hij stuurde ons een kopie van de onboard van de Nürburgring, en het was waanzinnig. En je begrijpt meteen waarom hij het zo leuk vindt."

