Jos Verstappen, vader van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, stelt dat de upgrades die Red Bull Racing dit weekend in Imola tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna gaat brengen, doorslaggevend gaan zijn voor de rest van het seizoen.

Jos Verstappen stelt in gesprek met RaceXpress dat hij er in Imola niet bij zal zijn, maar in Monaco volgend weekend wel. "Ik ga niet naar Italië. Ik ga wel naar Monaco, maar ik houd wel goed in de gaten hoe het ervoor staat." De Nederlander zal ook weten dat Red Bull met upgrades komt. "Red Bull komt nu toch met upgrades. Aan het begin van het seizoen riepen ze keihard dat het in Imola gaat gebeuren, dus ik ben benieuwd. Het is absoluut belangrijk dat het een beetje de goede kant op begint te gaan, want anders wordt de afstand gewoon te groot."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA ziet Ferrari bandenspanning aanpassen tijdens VT1: 5000 euro boete

Jos Verstappen niet op de hoogte van de upgrades

Jos Verstappen wordt niet op de hoogte gehouden door Red Bull over de upgrades. "Ik weet het niet, dat vertellen ze niet. We gaan het zien. Ik hoor van Max toch wel hoe het gevoel is, en ik zie de uitslagen wel, want die zijn natuurlijk belangrijk. Het draait ook vooral om de wedstrijden, want daar verliezen we het meest. In de komende drie wedstrijden moet het puntenverschil echt kleiner worden, want anders gaat het echt niet meer lukken dit jaar."

'Als de snelheid er niet is, wordt het een probleem'

Jos Verstappen vervolgt: "Als de snelheid er niet in zit, zeker in de wedstrijden, wordt het wel een probleem. Het is al een probleem, dus ze moeten het gat echt gaan dichten, en een betere balans in de auto vinden. Ze moeten de achterbanden koeler houden voor de wedstrijd. We gaan het zien. In Imola zou de omslag komen, dus ik ben benieuwd."

Gerelateerd