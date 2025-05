Ferrari heeft na de tweede vrije training van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna een boete van 5000 euro gekregen van de FIA nadat het zich niet aan de regels had gehouden omtrent de auto van Charles Leclerc.

Leclerc werd twaalfde tijdens de eerste vrije training en zesde tijdens de tweede vrije training op een dag dat Ferrari nog zoekende was en zeker het tempo van Mercedes en McLaren niet kon halen. Ferrari, zo bleek, had tijdens VT1 ook een fout gemaakt.

Bandenspanning bij Ferrari

Ferrari, dat eerder dit seizoen door twee te lichte auto's werd gediskwalificeerd in China, paste de bandenspanning van de auto van Charles Leclerc aan tijdens de eerste vrije training, iets wat volgens de regels van de FIA niet is toegestaan. Het is een overtreding van technisch reglement TD003Q 2. g. ii, wat Ferrari dus een boete van 5000 euro oplevert. "Tijdens de eerste vrije training werd opgemerkt dat de bandenspanning aan de linker- en rechtervoorzijde van set 16602 op auto 16 werd aangepast na een run, terwijl de auto stilstond in de garage en vóór hij opnieuw naar buiten ging met dezelfde set", was de eerdere uitleg van Jo Bauer, de technische afgevaardigde van de FIA.

De FIA heeft Ferrari een boete gegeven van 5000 euro voor het aanpassen van de bandenspanning tijdens VT1.#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/1dEhq3xrWG — GPFans NL (@GPFansNL) May 16, 2025

