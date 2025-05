Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies is te spreken over de performance van de VCARB 02 en vertelt in een exclusief interview met GPFans dat het ze volledig vrij staat om op de baan te racen tegen grootmacht Red Bull Racing.

Met acht punten in de eerste zes races kent het zusterteam van Red Bull Racing een goede seizoensstart. Volgens Laurent Mekies is de potentie van de auto vooralsnog echter niet goed genoeg benut: "De auto is snel, maar we hebben niet genoeg punten gescoord. Dat is de simpele realiteit", klinkt het in een exclusief interview met GPFans. "We zijn heel blij met hoe competitief de auto is. De afgelopen vijftien maanden hebben we heel veel veranderd. Iedereen heeft heel goed samengewerkt en dat we zo'n goede auto hebben gebouwd, laat ons geloven dat we de goede richting zijn opgegaan." Dat de Italiaanse renstal op het middenveld achter de topteams vecht, is volgens de teambaas een erg goed teken: "Het betekent dat je een aantal autofabrikanten verslaat, en voor een klein team zoals wij, is dat goed."

Een goede uitvoering

Om die reden hadden er volgens Mekies meer dan acht punten op het bord moeten staan: "Somme dingen waren onze fout, sommige dingen gebeurde door de omstandigheden", vervolgt hij vanuit het Red Bull-motorhome in Imola. "We moeten er de rest van het seizoen voor zorgen dat we die snelheid ten opzichte van de competitie behouden. Om die positie te behouden, moeten we de auto ontwikkelen. En aan de andere kant moeten we alles goed uitvoeren, om ervoor te zorgen dat we die punten scoren. Ik weet zeker dat dat goed komt."

Als je een tiende verliest, vlieg je eruit in Q1. Als je een tiende vindt, sta je zesde of zevende op de grid Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies in gesprek met GPFans

"Het grootste deel van de uitdaging is om de auto op deze snelheid te houden. Als je een tiende verliest, lig je eruit in Q1. Als je een tiende vindt, sta je zesde of zevende op de grid. Het ligt bizar dicht bij elkaar, maar dat maakt het zo spannend."

In gevecht met Red Bull Racing

Door de goede performance van Racing Bulls en de problemen bij grootmacht Red Bull Racing, zijn beide teams elkaar dit seizoen opvallend genoeg al meerdere keren tegengekomen op de baan. Zo was Isack Hadjar in Miami in gevecht om het laatste punt met Red Bull-coureur Yuki Tsunoda op P10. Tsunoda had een tijdstraf van vijf seconden, en kwam met een voorsprong van 5,1 seconden op de RB-coureur over de streep. Gedacht werd dat Racing Bulls wellicht opdracht had gekregen van Red Bull Racing om vijf seconden achter de Japanner te blijven rijden, maar daarnaar gevraagd, maakt Mekies korte metten met die gedachte.

Vrij om te racen

Het is Racing Bulls volledig toegestaan om te racen tegen de Red Bull's, en in Miami werd dan ook alles uit de kast gehaald om dat laatste punt van Tsunoda af te snoepen: "We hebben tot de allerlaatste ronde gevochten", vervolgt de Fransman. "We kennen Yuki natuurlijk heel goed, en Yuki en Isack zijn teammaten geweest. Het was gaaf om ze tegen elkaar te zien racen in deze twee verschillende auto’s."

Ik kan je zeggen dat Red Bull Yuki ook enorm aan het pushen was Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies in gesprek met GPFans

"Ik kan je zeggen dat Isack de laatste 25 ronden vol gas ging. We probeerden hem alles te geven wat we konden qua de motor en dat soort dingen. We luisteren natuurlijk naar de radio’s van de andere teams, en daarom kan ik je zeggen dat ik weet dat Red Bull Yuki ook enorm aan het pushen was. Uiteindelijk versloegen ze ons met een tiende. Dat is de harde waarheid, helaas. Maar we waren aan het racen, geloof mij maar."

