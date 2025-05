Verstappen onthult info over testdag, Red Bull toont upgrades in Imola | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Max Verstappen tijdens de mediadag in Imola weten wat hij precies allemaal heeft gedaan tijdens de testdag op de Nordschleife met de GT van Ferrari, liet hij ook weten waarom hij een nepnaam gebruikte, ging Helmut Marko ook in op de testdag van de Nederlander, sprak Ford zich uit over een toekomst bij Red Bull met of zonder Verstappen en ging de Nederlander tevens in op de toekomst van het presidentschap van de FIA. Dit is de GPFans Recap van 15 mei.

Artikel gaat verder onder video

Marko over ritje Verstappen op Nordschleife: 'Na drie ronden had hij record met twee seconden verbeterd'

Dr. Helmut Marko zag Max Verstappen afgelopen vrijdag zijn droom waarmaken op de Nordschleife. De Red Bull-adviseur grapt in gesprek met Kronen Zeitung dat Verstappen misschien nog wel meer bezig is met de details van het GT-racen dan met zijn Formule 1-wagen. Lezen wat Marko allemaal te zeggen heeft over de testdag van Verstappen op de Nordschleife afgelopen week? Klik hier!

Verstappen duidelijk over presidentschap FIA: "Sainz Sr. een betere kandidaat?"

Mohammed Ben Sulayem staat onder druk bij de FIA als president en lijkt concurrentie te gaan krijgen van Carlos Sainz Sr. Max Verstappen heeft voor het eerst tegenover GPFans gereageerd op de mogelijke komst van de Spanjaard en lijkt enthousiast te zijn. Meer lezen over wat Verstappen denkt over de huidige situatie bij de FIA en de mogelijke komst van Sainz Sr. als president? Klik hier!

Updates Red Bull: Nieuwe sidepods in Imola, die geïnspireerd zijn op de MCL39

Het raceweekend in Imola is aangebroken en voor Red Bull Racing zouden dit een paar belangrijke dagen moeten worden. Het Oostenrijkse team heeft de nadruk op de updates inmiddels wat afgezwakt, maar de nieuwe onderdelen zijn op Europese bodem duidelijk zichtbaar. Meer lezen over de upgrades die Red Bull komend weekend allemaal gaat brengen in Imola om Max Verstappen een handje te helpen? Klik hier!

Verstappen bespreekt testdag op Nordschleife: 'Daarom had ik die nepnaam nodig'

Vorige week haalde Max Verstappen als 'Franz Hermann' het nieuws door op de Nordschleife rondjes te rijden in de Ferrari 296 GT3 van Thierry Vermeulen, die ermee actief is in DTM. De Nederlander heeft zich nu over de naam en de testdag zelf uitgesproken. Meer lezen over wat Verstappen allemaal te zeggen had over zijn testdag in Duitsland/ Klik hier!

Ford blijft Red Bull steunen, met of zonder Verstappen: 'Natuurlijk willen we dat hij blijft'

Hoewel Ford het liefst mét Max Verstappen het avontuur bij Red Bull Racing aangaat, legt topman Mark Rushbrook uit dat het Amerikaanse merk ook verbonden blijft aan het Oostenrijkse team, mocht Verstappen uiteindelijk vertrekken. Meer lezen over wat Ford denkt over een mogelijk vertrek van Verstappen en de rol die het daar zelf in zal spelen mocht de Nederlander vertrekken of blijven? Klik hier!

Gerelateerd