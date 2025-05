Mohammed Ben Sulayem staat onder druk bij de FIA als president en lijkt concurrentie te gaan krijgen van Carlos Sainz Sr. Max Verstappen heeft voor het eerst tegenover GPFans gereageerd op de mogelijke komst van de Spanjaard en lijkt enthousiast te zijn.

In gesprek met de aanwezige media, inclusief GPFans, reageert de Nederlander op de interesse van Sainz Sr. om Ben Sulayem op te volgen als president van de FIA. Verstappen is enthousiast. "Hij wordt heel erg gerespecteerd in de autosportwereld, zeker ook in rally. Veel mensen zullen dan zeggen 'ja maar dan krijg je een conflict, want zijn zoon rijdt momenteel ook in F1.' Ik denk dat hij professioneel genoeg is om dat uit elkaar te kunnen houden."

Verstappen ziet in Sainz Sr. goede optie

Verstappen vervolgt door te stellen dat hij Sainz Sr. een prima optie zou vinden om Ben Sulayem op te volgen als president van de FIA. "Ik denk dat hij een hele goede optie zou zijn voor het presidentschap bij de FIA." Vervolgens vraagt GPFans aan Verstappen of hij denkt dat Sainz Sr. een betere optie zou zijn als president van de FIA dan Ben Sulayem. "Dat kun je zelf wel invullen, dat is niet aan mij om daarop te reageren", reageert Verstappen lachend.

Verstappen over rijgedrag coureurs in F1 en regels FIA

Verstappen wordt ook nog gevraagd naar de code die er in F1 is omtrent het inhalen in de koningsklasse en het racen tegen elkaar. "Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat de oplossing is voor dat probleem. We hebben al heel vaak links en rechts wat dingen aangepast aan die regels en die hebben nooit goed gewerkt. Wat mij betreft: hoe natuurlijker je het laat, hoe beter het is. Zo zijn we ook opgegroeid in het karten. Als je te veel regels toevoegt wordt het te ingewikkeld."

