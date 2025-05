Hoewel Ford het liefst mét Max Verstappen het avontuur bij Red Bull Racing aangaat, legt topman Mark Rushbrook uit dat het Amerikaanse merk ook verbonden blijft aan het Oostenrijkse team, mocht Verstappen uiteindelijk vertrekken.

De afgelopen maanden is er veel gesproken over de toekomst van Verstappen. De Nederlander heeft zelf zijn loyaliteit uitgesproken, maar het afgelopen jaar heeft hij wel gesprekken gevoerd met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Daarnaast zou ook Aston Martin geïnteresseerd zijn in de diensten van de viervoudig wereldkampioen, en hoopt Honda eveneens op een toekomstige samenwerking met Verstappen. De Red Bull-coureur heeft voorlopig echter nog een contract tot en met 2028 en hoeft dus niet te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen maakt zich op voor race in Imola: "We moeten meteen aan de bak"

Ford wil Verstappen graag behouden

In gesprek met Motorsport.com legt de topman van Ford uit dat hij het liefst met Verstappen het avontuur aangaat: "Willen we dat Max in 2026 en in de jaren daarna bij Red Bull en Ford blijft? Natuurlijk willen we dat. Hij is een kampioen en tilt het hele team naar een hoger niveau. Maar lopen we weg als Max het team verlaat? Nee. We zijn gecommitteerd." Wel wil hij de kans op zeges zo hoog mogelijk houden en die kans is nu eenmaal groter met Verstappen aan boord: "Onderneem je acties om een coureur als Max te behouden? Je onderneemt die acties toch al omdat je wilt winnen, maar houd je ook nog extra vinger aan de pols? Natuurlijk, dus in dat opzicht is het antwoord ja [dat we hem graag willen houden]."

OOK INTERESSANT: Tsunoda kijkt uit naar updates: "Moet zorgen voor positieve verbeteringen"

Kan Red Bull weer domineren?

De huidige trend laat zien dat Red Bull moeite heeft om de snelheid van de MCL39 te evenaren. Voor Rushbrook verandert dat echter niets aan zijn vertrouwen: "Het gevoel is nog hetzelfde. Een paar weken geleden waren we zelf in Milton Keynes en hebben we met Pierre Waché en alle technische mensen gesproken. We geloven absoluut in het team dat er staat en denken dat zij alle mogelijkheden hebben om races te winnen."

Gerelateerd