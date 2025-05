Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen maakt zich op voor de 400e race van Red Bull Racing in de Formule 1. De Nederlander heeft de afgelopen week veel tijd doorgebracht op de fabriek in Milton Keynes en stelt dat ze dit weekend "meteen aan de bak" moeten.

Hoewel Verstappen in 2025 niet over het snelste materiaal beschikt, heeft de Limburger zich op P3 in het klassement genesteld. Oscar Piastri leidt het klassement met 131 punten en teamgenoot Lando Norris bezet de tweede plek met 115 punten. Verstappen volgt met 99 punten nog op gepaste afstand en moet vooral naar achteren kijken, want George Russell heeft inmiddels 93 punten achter zijn naam staan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Updatepakket Red Bull in Imola minder groot dan verwacht'

Kwalificatie is cruciaal

De RB21 is voorlopig nog niet de snelste wagen, maar Red Bull Racing is met man en macht bezig de situatie om te draaien. "Het was fijn om een weekend vrij te hebben voordat we de triple header ingaan. Ik ben deze week bij het team op de fabriek geweest om in de simulator te testen, en dat was goed. Het team heeft hard gewerkt en we moeten meteen aan de bak," aldus de Red Bull-coureur op Verstappen.com. Het circuit bevalt Verstappen wel: "Imola is een echt old school en iconisch circuit, dat erg technisch is. Ik vind het altijd mooi om hier te racen. Inhalen is moeilijk, dus de kwalificatie is hier cruciaal."

OOK INTERESSANT: Geheim McLaren uitgedokterd? 'Mogelijk gebruik van faseveranderende materialen in remmen'

Jubileum Red Bull

Red Bull heeft met de 400e race in aantocht een klein feestje te vieren, al ligt het vizier van Verstappen vooral op de sportieve ambities: "Imola markeert dit weekend de 400e race van het team. We hebben in de loop der jaren veel bereikt om trots op te zijn en ontzettend veel records gebroken, dus het is geweldig om terug te kijken op wat het team heeft neergezet. Natuurlijk blijven we pushen om meer te bereiken."

Gerelateerd