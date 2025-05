'Updatepakket Red Bull in Imola minder groot dan verwacht'

Volgens De Telegraaf hoeven de fans van Red Bull Racing geen groot updatepakket van het Oostenrijkse team in Imola te verwachten. De renstal komt wel met nieuwe onderdelen, maar kiest voor gerichtere, kleine aanpassingen.

Bij Red Bull Racing doet men voorlopig alles om het gat naar koploper McLaren te dichten. Toch is het verschil met het papaja-oranje team nog enorm. Tijdens de kwalificatie valt dat nog wel mee, maar vooral in de race valt het verschil in snelheid op. In Miami kwam Red Bull al met een geüpdatete vloer voor Max Verstappen en in Imola kan Yuki Tsunoda die ook gebruiken.

Programma niet gunstig voor RB21

Toch benadrukt Erik van Haren dat er nu niet meteen een grote stap voorwaarts verwacht moet worden. De correlatie tussen wat er in de windtunnel gebeurt en hoe het daadwerkelijk uitpakt op de baan is nog altijd een aandachtspunt voor Red Bull. Daarnaast hebben de updates van het afgelopen jaar ook niet altijd gebracht wat er van tevoren van werd gehoopt. Ook het schema werkt niet in het voordeel van de RB21. Zo is Imola geen ideale baan voor de auto, en de kerbstones in Monaco zijn de afgelopen jaren ook een probleem geweest voor Red Bull.

Volle aandacht op 2025 of aandacht verleggen op 2026?

Toch wordt er gemikt op het weekend in Spanje. Vanaf dat moment worden de testmethodes voor flexibele vleugels aangescherpt. Ook daar neemt het Oostenrijkse team updates mee, al benadrukt het medium dat het hier om een kleine update gaat. De komende races moet Red Bull dus tekenen van verbetering laten zien, wil het nog een echte gooi naar de wereldtitel doen. "Anders kan op een gegeven moment de - ook al zo pijnlijke - conclusie worden getrokken dat het vizier beter gericht kan worden op 2026", aldus van Haren.

