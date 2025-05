Yuki Tsunoda rijdt aankomend weekend in Imola een soort van thuisrace. De Japanner woont namelijk al jaren in Italië en hoopt dit weekend, met de updates aan de RB21, meer balans in de auto te vinden. In de vooruitblik van Red Bull laat Tsunoda weten dat hij weet wat hem te doen staat, tijdens de 400e race van het Oostenrijkse team in de Formule 1.

Waar Max Verstappen nog geregeld in de top vijf te vinden is, heeft Tsunoda duidelijk meer moeite met de RB21. In Miami wist hij nog wel als tiende over de streep te komen, waarmee hij vier waardevolle punten verzamelde. Toch kan hij Verstappen nog geen rugdekking bieden, die vaak in zijn eentje strijdt tegen de McLarens.

Ook in Miami bleek dat McLaren het bandenmanagement beter onder controle had, maar Tsunoda wijst op de updates van Red Bull voor Imola. "Na Miami wisten we dat we werk te doen hadden om de auto in een betere positie te krijgen. We hebben een meer gebalanceerde auto nodig om competitief te zijn, en ik weet hoe belangrijk het is dat ik vecht voor hogere posities. We brengen enkele updates mee naar Imola, wat zou moeten zorgen voor positieve verbeteringen."

Tsunoda krijgt RB21 beter door

Tsunoda moet nog wennen aan de RB21, sinds zijn overstap van de Racing Bulls naar het topteam, maar hij begint zijn draai steeds beter te vinden. "Over het algemeen voel ik me zelfverzekerd in de auto, wat veelbelovend is zo vroeg in mijn tijd bij het team, en ik weet wat me te doen staat. Het is ook de 400e race van het team, dus het wordt een bijzonder weekend voor iedereen. Eentje waar ik echt naar uitkijk."

Door zijn lange tijd bij het zusterteam van Red Bull is Italië een soort thuis voor hem geworden. "Ik kijk ernaar uit om deze week terug te keren naar Europa om te racen. Italië is al lange tijd mijn thuis en met zo’n druk en hectisch schema gedurende het seizoen, waardeer ik elke minuut die ik hier kan doorbrengen. Ik hoop dat iedereen deze week kan genieten van goede pizza en pasta, hopelijk geeft dit het team en mijzelf de energie voor een goed resultaat", aldus Tsunoda.

