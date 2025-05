De FIA heeft na afloop van de Grand Prix van Miami twee controles uitgevoerd. Het autosportorgaan benadrukt daarbij altijd dat het om willekeurige inspecties gaat. In de Amerikaanse badplaats waren Oscar Piastri en Charles Leclerc aan de beurt.

Piastri wist de race in Miami op zijn naam te schrijven, nadat hij vanaf P4 was gestart. Kimi Antonelli werd snel ingehaald en na een rondenlang gevecht met Max Verstappen nam Piastri de leiding over, die hij niet meer uit handen gaf. Leclerc vertrok vanaf P8 en wist uiteindelijk één positie te winnen.

Ferrari en McLaren gecontroleerd

Na de race voerde de FIA inspecties uit aan de wielophanging en de carrosserie van de MCL39. Daarbij werd specifiek gekeken naar de onderdelen die vallen onder artikel 3.13 en artikel 11.5 van het technisch reglement. Alle onderdelen bleken volledig te voldoen aan de voorschriften.

Ook de Ferrari van Leclerc werd aan een inspectie onderworpen, zij het op andere punten. Zo controleerde de FIA de elektronische gegevens van het stuurwiel en vergeleek deze met het fysieke stuur. Ook hier werden geen onregelmatigheden vastgesteld, zo meldt de FIA in aanloop naar het raceweekend in Imola.

