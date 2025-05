Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas is vaak actief op social media. De Engelsman is een van de weinigen die regelmatig reageert op kritiek op Red Bull, en geeft toe dat hij daar stiekem wel van geniet. Toch heeft hij een hekel aan persoonlijke aanvallen; een discussie met een fan die verstand heeft van de sport gaat hij echter niet uit de weg.

Nicholas was jarenlang in dienst bij Red Bull als een van de mensen die de pitstops in goede banen leidde. Inmiddels is aan die rol een einde gekomen, want Nicholas is nu ambassadeur van het team. In die hoedanigheid is hij nog geregeld te zien. In de podcast Track Limits wordt hem gevraagd hoe hij aankijkt tegen rivaliteit, en dan met name op social media.

Discussies met geïnformeerde fans

Red Bull blijft binnen de Formule 1 toch een beetje de vreemde eend in de bijt. Hoewel het team inmiddels een lange staat van dienst heeft, blijft het in de ogen van sommigen ‘gewoon’ een energiedrankjesmerk dat een Formule 1-team runt. Kritiek is er dan ook volop online, en Nicholas legt uit waarom hij vaak reageert op critici: "Ik hou ervan en het is vreemd, want ik hoef het natuurlijk niet te doen. Soms voelt het echt als een persoonlijke aanval. Ik heb er geen probleem mee dat mensen kritiek hebben, maar we moeten het wel over geïnformeerde argumenten hebben en een beetje normaal blijven."

Kantelpunt

Vooral vanuit de Britse media klinkt niet altijd lof richting Red Bull. Toch heeft de race in Brazilië, die Max Verstappen in 2024 wist te winnen vanaf P17, enkele meningen doen kantelen. "Het voelde echt alsof het hele weekend tegen ons werkte, en toen kwam de zondag. Dat zijn de dagen waarop je de baan verlaat met het gevoel dat je echt iets hebt bereikt. Alles wat tegen ons kon zijn, zat tegen. Soms is het lastig om dat niet persoonlijk op te vatten, de beslissingen en zo. Je zag Max zijn frustratie na de kwalificatie, en dat was in de pitbox niet anders. Mensen waren echt geïrriteerd. Dan zie je die rit van hem, en dan voel ik me bevoorrecht dat ik hier mag zitten, dat ik daar naar mag kijken en er onderdeel van ben. Max was toen echt fantastisch. Als je hem boos maakt, dan laat hij je zien dat hij de baas is op de baan."

