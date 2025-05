Komend weekend is F1 voor het eerst in 2025 in Europa om de Europese triple header te openen met de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Vaak is het maar de vraag hoe het weer zich gaat houden tijdens dit weekend. Hoe is dit komend weekend?

Een paar jaar geleden werd de Grand Prix in Imola nog afgelast wegens extreme regenval, iets wat eigenlijk tijdens elke fase van het jaar wel mogelijk is in en rondom Imola. Het weekend heeft al veel regenraces meegemaakt, zo ook in dit tijdperk van F1. Waar krijgen de coureurs komend weekend mee te maken?

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht raceweekend in Imola

Komend weekend lijken de coureurs net geluk te hebben. Op donderdag is er code geel afgegeven wegens kans op flink wat regen, wind en bliksem. Op vrijdag, zaterdag en zondag lijkt het echter gewoon droog te gaan blijven, met 1%, 2% en 2% kans op regen op vrijdag, zaterdag en zondag. Gedurende het weekend zal ook de temperatuur oplopen van twintig naar 24 graden Celsius en zal er een mix van zon en bewolking zijn.

Het weerbericht voor komend weekend in Imola, met code geel vlak voor de start van het raceweekend.#ImolaGP #F1 #Verstappen pic.twitter.com/9JY4brZ44k — GPFans NL (@GPFansNL) May 14, 2025

Gerelateerd